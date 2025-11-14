No buscó excusas. Aceptó su responsabilidad sin problemas. El defensor César Haydar asumió su culpa en el primer gol de Junior, que venció 2-1 a Atlético Nacional en el estadio Metropolitano.

El futbolista explicó que decidió tirarse al sentir el contacto y que ese fue su error.

“Me excuso en el gol. Apenas sentí el toque de Yimmi Chará lo primero que hice fue tirarme, porque vi dudosa la falta. Me hago cargo del primer gol”, expresó en rueda de prensa.

“En lo personal por desatenciones no cumplimos con la tarea de querer defender una bola. Queríamos terminar el segundo tiempo como el primero, defiendo bien el arco. A pesar de los errores me quedo con lo bueno del equipo y esto no define el resto del torneo”, complementó.

El zaguero, con pasado en ‘el Tiburón’, pasó la página y dijo que ya piensan en la semifinal de la Copa Colombia contra América.

“Veníamos de una seguidilla de partidos ganados, ahora hay que pensar en el domingo que se viene una final ante el América”, comentó.

Por último, César Haydar aseguró que ahora en los cuadrangulares semifinales todas serán finales.

“Todos los equipos nos han dado pelea, pero sabemos que esto no es como comienza, sino como termina. Todos los partidos son una final, jugaremos siempre en busca de los tres puntos”, concluyó.