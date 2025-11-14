Santa Fe y América de Cali consiguieron este jueves los dos últimos cupos a los cuadrangulares semifinales de la Liga II-2025, en una vibrante jornada disputada con ocho partidos en simultáneo y en la que Alianza, Águilas y Once Caldas quedaron eliminados.

Leer también: Estos serían los candidatos para ser director técnico de Independiente Santa Fe en el 2026

El campeón vigente, Santa Fe, aseguró su clasificación al vencer 1-0 a Alianza en El Campín, en un duelo que concentraba buena parte de la atención de la fecha.

Los cardenales, dirigidos por el interino Francisco López, se adelantaron con un gol de Harold Santiago Mosquera y lograron mantener la diferencia sin mayores dificultades.

El resultado dejó sin opciones al equipo de Hubert Bodhert, que necesitaba ganar para avanzar y terminó noveno en la tabla.

Tabla de posiciones.

La otra clave de la noche estuvo en Medellín, donde el América perdió 3-0 con ‘el Poderoso’ pero consiguió la clasificación al superar a Alianza por diferencia de goles.

Los tantos del Medellín, que terminó la fase regular como líder y se quedó con el punto invisible, fueron obra del atacante Bryan León y del volante Alexis Serna, quien anotó un doblete.

Águilas Doradas, que soñaba con un milagro para meterse en la pelea, perdió como local 2-1 con Deportes Tolima y quedó fuera. El conjunto antioqueño necesitaba ganar y esperar otros resultados, pero no lo consiguió. La victoria le dio al cuadro pijao la posibilidad de jugar los cuadrangulares con la ventaja deportiva del punto invisible, ya que terminó segundo en la tabla.

En Palmaseca, Deportivo Cali y Once Caldas empataron 1-1 en un partido sin impacto en la clasificación.

Importante: “Es un gran grupo, estar con estos equipos en el cuadrangular te mantiene alerta”: Yimmi Chará

Los clasificados a los cuadrangulares fueron: Medellín, Tolima, Nacional, Bucaramanga, Junior, Fortaleza, Santa Fe y América.

Así quedó la tabla de posiciones, en la que el Junior de Alfredo Arias terminó quinto, con 35 puntos, luego de su victoria ante Atlético Nacional, en ‘el Metro’.