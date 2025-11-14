El triunfo llena de confianza y mucho más si se vence a un rival como Atlético Nacional, en ‘el Metro’, ante los ojos de la afición rojiblanca. Yimmi Chará reconoce el envión anímico que da esta victoria, muy necesario para encarar unos cuadrangulares semifinales exigentes, donde el ‘Tiburón’ medirá fuerzas con tres grandes: Nacional, América y Medellín. Imperdible.

Chará dice que Junior está listo para encarar el reto y pide desde ya el apoyo incondicional de la afición, porque juntos son más fuertes.

“Indiscutiblemente esto es lo que nos gusta a los jugadores. Nos preparamos para ganarle a los mejores. Es un gran grupo. Nosotros ante los tres equipos competimos, sabemos que las finales son a otro precio, el equipo que menos errores cometa es el que saldrá victorioso. Nos vamos a preparar para eso, nos vamos a cuidar para eso. Va a ser importante que la gente venga, que nos acompañe. Nosotros dentro de la cancha vamos a dar lo mejor para conseguir los triunfos y llegar a la final”, expresó.

Consultado sobre si Junior cuenta con la nómina necesaria para competir con firmeza en esta instancia, Chará destacó la jerarquía del plantel.

“Tenemos jugadores de mucha experiencia, jugadores que han jugado este tipo de partidos, de finales. Eso es lo que más vamos a necesitar ahora, un equipo unido, que sepa lo que se está jugando, que vaya siempre por más. No nos podemos quedar en este triunfo, ya hay que dejarlo atrás. Tenemos que enfocarnos ya en el cuadrangular, que va a estar muy complicado”, afirmó.

El triunfo frente a Nacional también significó un alivio y un impulso emocional para el grupo, teniendo en cuenta los recientes tropiezos en casa. Para Chará, cerrar esta etapa con una victoria ante la afición era fundamental. “Este partido nos llena de confianza. Veníamos de fechas anteriores que no podíamos conseguir buenos resultados en casa y el poder terminar de esta manera ante nuestra afición y frente a un rival como este nos llena de satisfacción. Estar con estos equipos en el cuadrangular te mantiene alerta”, explicó.

De cara al inicio de la fase decisiva, el mediocampista destacó la importancia de llegar con buenas sensaciones y corregir los detalles que aún generan preocupación.

“Realmente este tipo de partidos nos da un envión anímico bastante grande, porque el equipo hoy mostró jerarquía y sufrió poco en todo el partido. Lastimosamente nos vuelven a marcar en una contra. Son cosas que seguimos tratando de mejorar. Pero nos vamos contentos porque se le ganó a un gran rival”, concluyó.