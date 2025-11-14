Ya está en pausa. Trajo poco, por no decir nada, del Alfredo Arias que saltaba, caminaba como león enjaulado y gesticulaba de todas las maneras posibles en la zona técnica durante el partido que Junior le ganó 2-1 a Nacional, este jueves en el estadio Metropolitano, en la última fecha de la fase regular de la Liga II.

El que acaba de llegar a la rueda de prensa, junto a Yimmi Chará, es un Arias serio y sereno, sin ánimo de polémicas, satisfecho con lo visto en el campo, orgulloso del resultado, y muy concentrado en lo que viene.

Aunque acaba de superar claramente a uno de los considerados favoritos para ganar el torneo, el uruguayo luce mesurado, con los pies en la tierra.

“Nosotros como grupo, de puertas para adentro, debemos saber que no nos sobra nada y que todo lo que hemos podido conseguir en este semestre ha sido siempre con mucho esfuerzo, casi que cero distracción para poderlo conseguir. Entonces, para lo que viene, más que nunca, hay que tener humildad. Sí, con la confianza esa que nos da este triunfo, pero al mismo tiempo con la humildad. Apoyarnos en un escalón bien grande que es de humildad para enfrentar a todos los rivales que vengan, sea cual sea, en la cancha que sea, de la manera que Junior merece, que es yendo siempre a buscar”, declaró Arias.

El timonel de los rojiblancos confía en que enfrentar a rivales de peso como Nacional, Medellín y América mantendrá muy despiertos y enfocados a sus dirigidos, sin la posibilidad de que se duerman en los laureles.

“Yo creo que es un grupo que nos honra. Estamos en un grupo que nos va a mantener concentrados, nos va a mantener muy atentos. En Colombia me ha tocado otras veces jugar este tipo de definiciones. No hay rival chico, no hay rival grande, todo eso siempre va de la mano de la prensa y de los hinchas, pero nosotros sabemos que ahí adentro los ocho que clasifican tienen las credenciales para ser campeones, así que con mucha humildad vamos a jugar y dar todo”, resaltó el entrenador charrúa.

La cabeza visible del cuerpo técnico de Junior asegura que hacer parte del equipo y la sola presencia en los cuadrangulares semifinales son aspectos suficientemente motivantes para sus pupilos en la búsqueda de llegar a la final y pelear el título.

“Sí, yo creo que ya el solo hecho de llegar a los cuadrangulares te tiene que incentivar, y nos incentiva. El solo hecho de estar en Junior. Yo lo siento con mis jugadores, lo siento en el día a día, estamos muy agradecidos y estamos felices de estar acá”, afirmó el DT.

“Hay veces que un resultado tapa lo que ocurrió en la cancha. A veces para bien, a veces para mal. Yo tengo mi análisis muy hecho de cómo competimos con los equipos grandes. Más allá de lo que se diga, yo tengo mi análisis muy hecho de cómo competimos con esos equipos y cómo nos sentimos en la cancha, y por qué cuando no ganamos, no ganamos. Y eso es lo bueno. Lo malo es cuando vos ganás y no sabés por qué ganaste. ¿Qué entrenás? Yo los partidos que perdimos, sé por qué los perdimos. Y eso puedo entrenarlo”, comentó Arias.