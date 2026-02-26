No para la controversia. La polémica por el gol invalidado en el duelo entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional sumó un nuevo capítulo fuera de la cancha. El club cardenal envió una carta a la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol con un marcado tono irónico, en la que cuestiona la decisión arbitral que anuló el tanto de Omar Fernández Frasica por una supuesta falta previa de Hugo Rodallega sobre César Haydar.

Leer también: El atlanticense César Haydar está en el ojo del huracán: “Yo fui más vivo”

En el documento, fechado en Bogotá el 26 de febrero de 2026, Santa Fe solicita “urgentemente” que se remita a la FIFA y a su presidente Gianni Infantino el perfil del árbitro (Diego Ulloa) y del equipo VAR que actuó en el partido, sugiriendo con sarcasmo que sean tenidos en cuenta incluso para dirigir la final de la próxima Copa del Mundo.

El texto también señala que asumen que la actuación del VAR “tendrá las mismas consecuencias” que otros casos recientes del fútbol colombiano, en una clara alusión a decisiones arbitrales que han generado controversia en el torneo.

Leer también: “Tenemos que poner más actitud a la hora de defender”: Alfredo Arias

La carta, firmada por el presidente Eduardo Méndez, evita la confrontación directa, pero deja en evidencia la inconformidad del club con el criterio arbitral aplicado en la jugada, que para el entorno cardenal influyó en el desarrollo del partido, que finalmente fue ganado 2-1 por los ‘Verdolagas’.

Leer también: “Nadie más tiene la responsabilidad que los jugadores de sacar esto adelante”: Guillermo Celis

El episodio volvió a encender el debate sobre la interpretación de las faltas en acciones de contacto y el papel del VAR en el fútbol colombiano, un tema recurrente en las últimas temporadas. Mientras Santa Fe fijó su postura mediante el comunicado, la discusión continúa entre analistas, hinchas y protagonistas del torneo.

LA CARTA DE SANTA FE