Siempre da la cara. No se esconde en ninguna circunstancia. Guillermo Celis ejerce a la perfección su rol como uno de los capitanes de Junior. Por eso, luego de la derrota ante Santa Fe y cerca de jugar ante Jaguares, este sábado, a las 6:20 p. m., en Montería, habló y dijo que mantienen la humildad para ser autocríticos.

“Nosotros como jugadores reconocemos y sabemos cuándo las cosas se hacen bien y cuando no se hacen bien. Tenemos la capacidad y la humildad para tener autocrítica. Nos vamos a jugar cosas más importantes. Todos tenemos ese anhelo en el torneo internacional. Hay jugadores acá que tenemos un cariño especial por el equipo y sabemos dónde estamos. Tenemos que marcarle el camino a la gente que llegó. Los éxitos hay que renovarlos cada semestre, esta es una nueva oportunidad para todos nosotros y ojalá la terminemos de la misma manera”, manifestó en rueda de prensa.

“Lo que representa esta institución todos los sabemos. Es un compromiso muy grande. Hay que aceptar cuando las cosas no se hacen bien. Hay una revancha en un par de días y hay que ir a jugarlo como lo sabemos hacer”, complementó.

El centrocampista lamentó la derrota ante Santa Fe y argumentó que fue un juego en el que pudieron, al menos, empatar.

“Hay que conseguir esos tres puntos que se nos escaparon en Bogotá. Esa derrota nos pegó muy duro, porque lo perdimos por muy poco, fueron por errores nuestros. El partido estaba muy ganable, venirnos allá sin nada es muy doloroso. Lo único que podemos hacer es corregir lo que venimos haciendo mal y cuando nos pongamos al día en nuestro calendario estaremos donde tenemos que estar”, destacó.

El volante sincelejano dijo que este rival que tendrá los exigirá al máximo porque los jugadores intentarán mostrarse al máximo.

“Cuando uno enfrenta a los clubes grandes siempre se quiere lucir para que a uno lo vean. Uno siempre trabaja con el objetivo de estar en el equipo. Para ellos será una final y para nosotros también, porque no hay más nadie que nosotros. No es fácil salir a la calle cuando se pierde. Partido a partido, a veces ustedes no se dan cuenta, pero nosotros sabemos la responsabilidad tan grande que tenemos. A nosotros nos duelen todas las cosas, pero la única forma que tenemos de defendernos es en la cancha y este partido es la oportunidad para hacerlo”, comentó.

El volante, pieza fija en la titular en la formación de Alfredo Arias, explicó que en la parte defensiva todos tienen responsabilidad.

“Todos estamos involucrados, porque la jugada siempre tiene un origen. Tenemos que volver a lo que terminamos haciendo bien, poniéndonos el overol todos. No le podemos cargar toda la responsabilidad a la defensa. Es un error de todo el equipo, de posicionamiento. Esto es un conjunto y nosotros cuando entendimos y le dimos calor a lo que nos dio resultado, tenemos que volver a eso, a ganar duelos, a ensuciarnos, a luchar. El tema de los duelos individuales es fundamental, no hay que minimizar esos detalles”, manifestó.

“Nosotros estamos hablando mucho. En la comunicación tenemos que volver a ser receptivos. No molestarse uno cuando el compañero le llama la atención. Los resultados van a llegar y todos nos vamos a ver bien. Hemos hablado mucho que tenemos que volver a comunicarnos, a ser receptivos y tenemos que corregir. Tenemos la oportunidad en Montería de volver a ganar”, añadió.

Por último, Guillermo Celis expresó que será bonito el calendario que se les viene con varios partidos en un mismo mes.

“Lo más lindo de esos calendarios así es que todos tendremos la oportunidad de jugar. Cada dos o tres días uno tiene revancha en este lindo deporte. Hay que tener memoria de fe, olvidarse de los errores rápidamente. Se nos viene un calendario bonito. Será hermoso, maravilloso, nosotros somos los actores principales de lo que puede ser un hermoso semestre o un fracaso. Nadie más tiene la responsabilidad que los jugadores de sacar esto adelante”, concluyó.