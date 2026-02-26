Raúl Asencio, defensa del Real Madrid, reposa en su domicilio tras someterse a pruebas en el hospital durante la noche del miércoles, que descartaron lesión, después de que el futbolista abandonara en camilla el partido de vuelta de la eliminatoria previa a los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Benfica.

En el minuto 77, Asencio fue sustituido tras no poder recuperarse de un fuerte golpe contra el suelo tras una acción con su compañero Eduardo Camavinga.

El choque en el aire desequilibró al defensa y acabó cayendo en una mala posición para el cuello, por lo que los servicios médicos le instalaron un collarín y lo trasladaron rápidamente al hospital, donde se sometió a pruebas que descartaron que sufra lesión en la zona.

Más tarde el propio se pronunciaría enviando un parte de tranquilidad mediante sus redes sociales a todos los hinchas preocupados por su estado de salud: “¡Gracias por todos los mensajes de ánimo! Ha sido solo un susto. Vamos a por la siguiente ronda. ¡¡¡HALA MADRID!!!”.

Aun así, Asencio debe guardar reposo en su domicilio y, según pudo saber EFE de fuentes del club, su vuelta a los entrenamientos la marcará su evolución, sin estar aún descartado ni confirmado que participe en el próximo partido del Real Madrid, cuando reciba al Getafe el próximo lunes (20.00 GMT) en el Bernabéu, en el cierre de la vigésima sexta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

