El presidente de Probox Colombia, Juan Carlos Devia, presentó oficialmente la velada denominada Caribbean Boxing Night, que se llevará a cabo este sábado 28 de febrero, desde las 7 p. m., en La Tarima de Lucho, en el centro comercial Plaza Campestre de Barranquilla, con el respaldo de Element Media.

La programación marcará el inicio de la temporada 2026 de la organización y contará con diez combates profesionales de alto nivel, con púgiles de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Colombia.

“Esta temporada 2026 la hemos denominado ‘Caribbean Boxing Night’. Hicimos un acuerdo con una empresa de Puerto Rico, ‘Element Grove’, donde hacemos la convocatoria para traer boxeadores de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y El Salvador. Muchas veces cuando salen las oportunidades son menos para los boxeadores colombianos, entonces la idea con esta velada es traerles las oportunidades aquí a Barranquilla para que ellos tengan el espacio de pelear en casa y que su propia gente los apoye. El objetivo es poder crear un ídolo del boxeo colombiano”, afirmó Devia en diálogo con EL HERALDO.

Sobre el nombre de la velada y el concepto que la respalda, el dirigente explicó: “se llama ‘Caribbean Boxing Night’ porque vienen boxeadores de todo el Caribe. Va a haber boxeadores puertorriqueños, que para ser una isla con cuatro millones de habitantes tiene seis campeones mundiales, cuatro de ellos unificados, y eso es importante. También de República Dominicana, que es un semillero de buenos boxeadores, así como Venezuela, que también es parte del Caribe. Estamos trabajando y uniendo esfuerzos para hacer boxeo y eventos de mayor calidad cada vez. Este año tenemos programados diez eventos. Este es el primero. Ahora tenemos otro el 4 de abril y otro el 18 del mismo, que va a ser un encuentro ‘Colombia vs. México’. Y, como te digo, tratando de mejorar cada vez el espectáculo”.

Juan Carlos Devia, presidente de Probox Colombia.

La función tendrá como escenario La Tarima de Lucho, ubicada en Plaza Campestre, con capacidad para 500 personas. “Las personas que asistan van a tener las comodidades de un buen parqueadero y aire acondicionado. Las boletas las pueden adquirir en Pass Line. Pienso que vale la pena apoyar a los muchachos locales. Colombia necesita campeones mundiales y estamos en el camino de hacerlo”, señaló el dirigente.

En el combate estelar se enfrentarán el colombiano Deimer Martínez (5-0-0) y el dominicano Cristian de Jesús Mejía (10-0-0), en un duelo de invictos pactado en las 135 libras. También estarán en acción los prospectos nacionales Yamil Hakim (2-1-0) y Brayan Orozco (2-1-1).

El evento va a ser transmitido por el canal de Ditu de Caracol Televisión, así que tendrá cobertura a nivel nacional.

El pesaje oficial se realizará este viernes, a partir de las 11 a. m., en el Hotel Washington Plaza, con la presencia de las principales autoridades de la Comisión Nacional de Boxeo, como antesala de una velada que promete emociones y que busca consolidar un nuevo espacio para el boxeo profesional en la región Caribe.