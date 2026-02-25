Se acabó la espera. El sonido de la campana, el conteo de los árbitros, y los gritos en las esquinas, sonarán tan fuerte como los golpes de los boxeadores protagonistas de la nueva temporada de Probox Colombia denominada ‘Caribbean Boxing Nights’, con el respaldo de Element Media, y que arrancará este sábado 28 de febrero en La Tarima de Lucho, en el centro comercial Plaza Campestre de Barranquilla, a partir de las 7 pm.

En esta primera programación se llevarán a cabo 10 combates profesionales de alto nivel (adjuntamos cartelera completa), con pugilistas de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Colombia, en una velada que promete estar llena de muchas emociones.

“En esta ocasión nos encargamos de buscar lo más selecto, boxeadores de estos países con un buen récord y que llamen la atención del amante del boxeo en Colombia. Queremos presentar verdaderas peleas naturales, con gran riqueza técnica y mucha fortaleza. Queremos que esta sea una gran temporada para la empresa”, manifestó Juan Carlos Devia, presidente de Probox Colombia.

El combate estelar de la noche lo protagonizarán el colombiano Deimer Martínez (5-0-0), y el dominicano Cristian de Jesús Mejia (10-0-0), un verdadero duelo de invicto, en las 135 libras. También, como atractivos principales, la presencia en el cuadrilátero de los prospectos criollos Yamil Hakim (2-1-0), y Brayan Orozco (2-1-1), que vienen haciendo un interesante recorrido en el boxeo profesional de nuestro país.

El pesaje oficial de la cartelera se realizará en el hotel Washington Plaza (Calle 79 con Cra 53), el viernes 27 de febrero, a partir de las 11 AM, con la presencia de las autoridades principales de la Comisión Nacional de Boxeo.

El evento, que arrancará a partir de las 7 pm, contará con la transmisión de la plataforma DITU, de Caracol TV. La boletería ya está a la venta a través de la aplicación Passline.