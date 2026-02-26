Alfredo Arias mantiene el optimismo. Pese a la derrota ante Santa Fe en la pasada jornada, el orientador se muestra tranquilo de cara a lo que viene. Por eso asegura que ya reconoce los errores defensivos que vienen cometiendo y trabaja para corregirlo.

“Lo hemos reconocido. Nosotros como cuerpo técnico tenemos responsabilidad. Hemos cometido errores que nos han puesto en problemas en los partidos. Al mismo tiempo, como soy positivo, les hago ver a mis jugadores cuando tienen un buen partido. El resultado tiene todo de pesimismo, analizo que por grandes momentos del partido tuvimos el control. Tuvimos chances para terminarlas bien. Hay que darle vuelta a la página, repetir lo que creo que hicimos bien y corregir lo que hicimos mal”, manifestó en rueda de prensa.

“Primero se hace el análisis. Pasamos el video, que es más fácil que al ser humano le entre de forma visual todo. Nos tocó entrenar con la gran mayoría, algunos todavía no están recuperados, varios con cargas. Estamos en eso, en recuperar a todo el equipo. Tenemos que ir a ganar. Este es un equipo en el que hay que salir a ganar. Con los jugadores que tengo, con el apoyo de una ciudad, no tengo más opción que salir a ganar”, complementó.

Siguiendo la misma línea, el técnico dijo que lo que no deben hacer es cometer los mismos errores.

“Equivocación cometemos todos. Lo que no podemos nosotros o debemos mejorar es repetir algún error, porque entonces no lo estamos reconociendo. A eso me refería cuando acabó el partido ante Santa Fe, porque volvimos a recibir un gol con pelota quieta y eso sí me preocupa. Los jugadores son muy inteligentes, muy humildes y ellos saben que eso lo tenemos que corregir. Tenemos que poner más actitud a la hora de defender”, señaló.

El orientador explicó que él escucha todas las opiniones, aunque no las comparta en su gran mayoría.

“Yo invitaría a que salgan a la calle como yo y todos son hinchas. Todos me dicen lo que sienten. Todos dan su opinión. Yo tengo la mía propia, porque para eso me pagan, estamos en el momento justo para corregir, estamos bien, tenemos buen equipo, gente que recuerda que hace poco fuimos campeones. Hasta que no me den una paliza y me saquen por nocaut no me voy a rendir. Estamos bien”, afirmó.

El DT dejó en claro que, para él, su equipo no ha perdido la humildad.

“La humildad es una cualidad importantísima del jugador de fútbol, de todos los seres humanos y a veces nos olvidamos que eso es todo. No creo que el equipo haya perdido la humildad, cometemos errores, yo también lo hago. Agradezco cometer errores a esta altura de campeonato. Pasó lo mismo en el semestre pasado a esta altura. No somos una excepción, tenemos un partido menos jugado y estamos dentro de los ocho”, destacó.

A los hinchas les dijo: “Esto es un mensaje a los hinchas de Junior. A los que creen y van a creer siempre, a los que llenaron el estadio, a los que sufrieron. A ellos les digo, tranquilos. Tenemos dos partidos menos que el resto y estamos en los ocho”.

El uruguayo explicó la situación de Luis Fernando Muriel, quien lunes y martes estuvo en Orlando, en Estados Unidos.

“Él se fue a Orlando el lunes el día libre y el martes volvió en la noche anterior, pero ya entrenó normal con todos. Él pidió lo que pediría cualquier persona y lo recibió. Sí se hubiese ausentado un día no le habría afectado tanto. Lo está haciendo bien, lo que tengo que lograr es no lesionarlo. Está bien, nos está ayudando. A alguno los leo y dicen que es de penal, el semestre pasado fallamos cinco penales. Gol es gol y valen”, manifestó.

El timonel dijo que no hay que confiarse pese a tener buenas estadísticas ante Jaguares, su rival de este sábado, a partir de las 6:20 p. m., en el estadio Jaraguay.

“Las estadísticas son números que afirman cosas. El otro día me vine muy caliente porque quería ganarle a Santa Fe para romper esa estadística. Pero lo único es que son cosas para romper. Eso no te da favoritismo en el juego, ni te hace mejor. Tenemos que ir a Montería con mucha humildad. Tenemos que correr más que el rival. En su nómina repiten 10 jugadores desde que descendieron. Han hecho buenos partidos. Vamos a ir con todas las ganas de ganar”, comentó.

Por último, Alfredo Arias no dio pistas del equipo titular, pero sí dejó en claro que se darán varios cambios.

“Yo a veces digo que equipo que pierde no se pierde porque se entra en desconfianza. En un campeonato en el que se juega tan seguido dependimos mucho de la recuperación de los jugadores. Algunos todavía no entrenaron al 100% hoy. Algún cambio obligado va a haber y alguno táctico también”, concluyó.