En su décimo aniversario, la Maratón de Barranquilla se consolida como uno de los eventos deportivos más importantes de Barranquilla y del país. Así lo aseguró su director, Edgardo Pantoja, quien destacó que “ha sido un camino marcado por el aprendizaje y la articulación con la ciudad desde lo deportivo, lo social, lo cultural y lo turístico”.

De acuerdo con Pantoja, el evento congrega alrededor de 10.000 personas y genera un impacto turístico del 65%, lo que se traduce en un movimiento económico significativo para Barranquilla. “El impacto realmente que genera a la ciudad, además de lo deportivo, además de lo técnico, además de lo logístico, es un impacto social muy fuerte”, señaló, al resaltar la participación de atletas provenientes de 28 departamentos y cerca de 15 países.

Esta será la cuarta edición en la distancia de 42 kilómetros, luego de que el proyecto iniciara como Media Maratón de Barranquilla. Desde sus primeras versiones en la Avenida del Río hasta su consolidación en el Gran Malecón, el recorrido ha evolucionado junto con la ciudad, integrando sus espacios más emblemáticos. “El maratón es un paseo turístico. El maratón es la oportunidad de conocer los mejores sitios de la ciudad”, afirmó Pantoja, al enumerar puntos como la Ventana de Campeones, el Barrio Abajo, el centro histórico, el Malecón, Las Flores y Puerto Mocho.

Una de las grandes novedades de este año será el paso de la distancia de 42 kilómetros por el Ecoparque Mallorquín. “Por primera vez, me atrevo a decirlo, yo creo que en toda Sudamérica una maratón hace un recorrido interno dentro de un Ecoparque”, indicó. En el kilómetro 31, los corredores ingresarán al parque para recorrer 2.300 metros en medio del paisaje de ciénaga y mangle, una experiencia que, según el director, convierte la prueba en un atractivo único.

En el plano técnico, destacó que tanto la Media Maratón como la Maratón completa son recorridos rápidos, con una altimetría de entre 20 y 30 metros sobre el nivel del mar. “Las características que tienen los recorridos de la Maratón de Barranquilla hacen que sean, vuelvo y repito, tanto en 21 y en 42 kilómetros, recorridos muy rápidos”, explicó. Esto, sumado a la ubicación a nivel del mar, fortalece la proyección internacional del evento.

Más allá de la competencia élite, Pantoja subrayó el componente social. “El 98% se nutre precisamente de una persona normal que simplemente tiene un hábito de vida saludable”, afirmó, al señalar que preparar una media maratón implica mínimo tres meses de entrenamiento y una maratón al menos seis, procesos que “transforman hábitos y promueven disciplina y bienestar”.

Para esta edición, la organización contará por primera vez con el patrocinio de la marca japonesa ASICS, encargada del equipamiento oficial. “Ya marcas internacionales empiezan a vernos con otros ojos, empiezan a ver a Barranquilla como una fuente de inversión”, destacó Pantoja.

Edgardo Pantoja, director de la Maratón de Barranquilla.

La programación iniciará el 13 y 14 de marzo con una feria deportiva de bienestar y salud en el Salón Jumbo del Country, con entrada gratuita y la participación de 80 marcas. El 15 de marzo se correrán las distancias de 42, 21, 10 y 5 kilómetros, con salida y llegada en el Gran Malecón del Río. La maratón comenzará a las 4:15 a. m., seguida por la media maratón a las 5:15 a. m., la 10K a las 5:30 a. m. y la 5K a las 5:45 a. m.

En materia de premiación, la bolsa también crece. El ganador élite de la maratón pasará de recibir 7 millones de pesos el año pasado a 12 millones este año. Solo en la categoría élite de 42 kilómetros se repartirán 75 millones de pesos; en media maratón, 45 millones, para un total cercano a 140 millones en todas las categorías.

El evento ya cuenta con certificación de World Athletics y forma parte del calendario mundial de maratones, un paso clave en su proyección internacional. “El primer paso era estar certificado por World Athletics, ya estamos certificados. Y ahora viene el segundo paso que es empezar a tener, una vez se acabe el maratón de este año, empezar a hacer un lobby con la Federación Colombiana de Atletismo”, explicó Pantoja.

La meta es que en los próximos años Barranquilla sea sede simultánea de campeonatos nacionales de fondo y atraiga delegaciones internacionales que busquen mejorar sus marcas, especialmente con miras a los campeonatos mundiales previstos para el próximo año.