El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, cree que remontar el 4-0 de la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid será “difícil, pero no imposible”, por lo que ha instado a jugadores a “darlo todo” en el partido de vuelta que se disputará el próximo martes en el Spotify Camp Nou.

Así lo ha asegurado el técnico alemán en una entrevista que ha concedido al canal oficial de Youtube del FC Barcelona con motivo de los 100 partidos en el banquillo azulgrana que cumplirá el próximo sábado en el partido LaLiga EA Sports frente al Villarreal.

“Creo que lo más importante es que tenemos que creer que somos capaces de remontar. Tenemos que darlo todo durante esos 90 minutos o quizá más; tenemos que luchar por el equipo, por el club y por los aficionados. Es necesario que tengamos a los aficionados a nuestro lado y podamos ir juntos a luchar contra el Atlético”, ha argumentado al ser preguntado por el partido de vuelta de la competición del KO.

En este sentido, ha recordado que su equipo no ha perdido ningún partido como local desde que regresó a finales de noviembre al Spotify Camp Nou, algo que, en su opinión, debe servir a sus jugadores para “salir con esa sensación positiva” de poder darle la vuelta a un 4-0 en contra. “Con nuestros aficionados y en nuestro estadio, todo es posible”, ha añadido.

Asimismo, ha valorado la posición del bloque azulgrana en LaLiga EA Sports, líder con un punto de ventaja sobre el Real Madrid después de que en la pasada jornada el conjunto blanco perdiera ante Osasuna (2-1).

“Ahora vamos primeros, hemos aprovechado la oportunidad. Pero tenemos que luchar y defender esta posición hasta el final de temporada”, ha comentado Flick, quien ha insistido en que uno de sus objetivos es que el equipo “no se rinda nunca”.

En este sentido, ha hecho hincapié en la importancia de que sus jugadores den el 100% en los entrenamientos, ya que si no lo hacen no podrán competir al mismo nivel, y ha subrayado que “la estructura crea estabilidad y la estabilidad crea confianza”.

“Con confianza puedes ser dominante en el campo. Yo intento darles apoyo, esa estabilidad y ser honesto con ellos”, ha remachado el técnico de Heidelberg, que ha hecho mención a otra de sus máximas sobre la importancia de que el equipo afronte los partidos “sin excusas”.

Flick se ha referido a la efeméride que celebrará el sábado -“100 partidos con el Barça es increíble”, ha dicho-, aunque también mira al futuro: “Queremos ganar títulos, pero también construir el futuro. Agradezco trabajar con Deco, trabajar con mi equipo. Me ayuda mucho tener confianza también, porque para mí es necesario tener confianza”.

Con todo, ha calificado su estancia en el Barça “como un viaje increíble” del que disfruta “cada día” entrenando junto con sus jugadores, miembros del cuerpo técnico y “todo el mundo”.