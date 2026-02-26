Los árbitros del fútbol colombiano continúan coleccionando equivocaciones garrafales y escandalosas. La última pifia de los hombres encargados de impartir justicia se presentó en el partido que Atlético Nacional le terminó ganando 2-1 al Independiente Santa Fe, el miércoles anterior en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Leer también: “Tenemos que poner más actitud a la hora de defender”: Alfredo Arias

Diego Ulloa y el VAR anularon injustamente el gol de Omar Fernández Frasica en la agonía del compromiso, por una supuesta falta de Hugo Rodallega sobre el defensa central César Haydar.

A pesar de los reclamos airados de los jugadores y cuerpo técnico de los ‘Leones’, Ulloa se mantuvo en su decisión e invalidó la diana que habría significado el 2-2. En la repetición por televisión no se aprecia con claridad la infracción.

¡GOL ANULADO DE SANTA FE! Omar Frasica de cabeza anotaba el 2-2 pero el juez central decretó una falta previa de Hugo Rodallega ante César Haydar. #LALIGAxWIN 🦁⚽🟢 pic.twitter.com/mK6JJz2Okg — Win Sports (@WinSportsTV) February 26, 2026

Hay un contacto de Rodallega con Haydar, pero a leguas se nota que no posee la suficiente intensidad y que el defensor se lanzó apenas lo sintió. Es decir, hay más ‘piscinazo’ que falta. Y el zaguero atlanticense, surgido en las canteras de Junior, prácticamente lo aceptó en sus cantinflescas declaraciones posteriores al partido.

Leer también: José Mosquera Crissón, nuevo mánager de la sucursal A Fuerte Greensboro Grasshoppers

“No se fijen tanto cuando Rodallega me coloca el brazo en la espalda, sino que también me toca, ahí me dejó la marca, la del primer tiempo y ahora también. El fútbol es de contacto, pienso que yo fui más vivo. Hay un 50-50, si el árbitro la pitaba o no la pitaba, pero más que todo me quedo con que sí fue falta. También fue un error mío no haber cabeceado, pero si salto igual iba a ser falta. Vi que se ha creado una polémica por eso, pero es un vaso de agua, medio lleno y medio vacío, y al final fue falta”, dijo Haydar.

"Rodallega no solamente me pone el brazo en la espalda, sino que también me toca", César Haydar, jugador de Nacional.#DespiertaWIN pic.twitter.com/JMdssT4PP3 — Win Sports (@WinSportsTV) February 26, 2026

Las confusas palabras del defensor verde le dieron más fuerza a los que piensan que se cometió una injusticia al anular ese gol a Santa Fe.

A Rodallega, protagonista de la controversial acción, le preguntaron sobre lo expresado por Haydar, y el veterano delantero comentó: “Ahí está, quizás es la interpretación de él, es la opinión de él, me parece que es una forma de burlarse del arbitraje, pero bueno, esas ya son cosas que si yo hablo lo que siento en este momento, quizás me meto en un problema, pero las imágenes son claras”.

Leer también: “Estoy con muchas ganas e ilusión, todavía hay algo para darle a Junior”: Carlos Bacca

“Lo vieron, todo el mundo lo vio, el hincha, independientemente de si es de Santa Fe o de Nacional, vio el partido y se dan cuenta que es una falta que no existe en ningún momento, ni siquiera saqué el brazo para empujarlo, simplemente puse el cuerpo, y es algo normal que en el fútbol no piten eso. El árbitro a mí me deja sorprendido porque en el sorteo de capitanes siempre se habla de dar continuidad, de que no todo contacto es falta, pero después no lo ponen en práctica, así es difícil”, concluyó el atacante santafereño.