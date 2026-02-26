El dirigente barranquillero José Mosquera Crissón, actual gerente general de los Caimanes de Barranquilla, ha dado un nuevo paso importante dentro de su carrera como mánager profesional, al ser confirmado este jueves como nuevo mánager por los Piratas de Pittsburgh como piloto de la sucursal A fuerte Greensboro Grasshoppers.

Mosquera Crissón, que durante las últimas temporadas se desempeñó como coordinador de desarrollo de la sucursal de la organización en la Dominican Summer League, recibió el ascenso a esta nueva responsabilidad gracias a sus éxitos internacionales y gran manejo de los talentos que pasaron por sus manos, la mayoría prospectos de importante proyección para los Piratas.

Es de anotar que condujo al equipo a la final en República Dominicana, siendo una temporada exitosa por su desempeño y el alto grado de desarrollo de los talentos a su cargo.

En su meteórica carrera, Mosquera Crissón ha logrado muchos hitos para la pelota criolla. Además de los cuatro títulos profesionales con los ‘saurios’, tiene la Serie del Caribe 2022, siendo el único dirigente colombiano con tal distinción.

A nivel de Selección Colombia tiene la medalla de bronce en los Juegos centroamericanos de Barranquilla 2018, la medalla de bronce del Mundial sub-23 de México 2021, así como la reciente clasificación al Clásico Mundial de Béisbol donde será el dirigente del equipo de mayores.

“Es un gran honor que la organización haya visto en mi las capacidades para poder dirigir y llevar al próximo nivel a un talentoso grupo de jugadores que son los prospectos apuntados para llegar en poco tiempo a las Grandes Ligas”, apuntó Mosquera Crissón.

El mánager agregó que: “la meta para la temporada es poder impulsar a estos jugadores y seguir adquiriendo conocimientos para brindarle lo mejor a la organización. Quiero agradecer el respaldo de todas las personas que me han acompañado en este proceso y trabajaremos arduamente para lograr más éxitos.

Picnic en el diamante

Caimanes de Barranquilla recuerda que ya están a la venta las boletas para asistir al Picnic en el Diamante, evento en el cual los fanáticos podrán asistir al estadio Édgar Rentería para acompañar el debut de José Mosquera Crissón y la selección Colombia en el Clásico Mundial ante Puerto rico.

Picnic en el Diamante – Clásico Mundial de Béisbol.

Colombia vs Puerto Rico - Viernes 6 de marzo.

Apertura de puertas a las 5 p.m.

Inicio de transmisión del juego a las 6 p.m.

La boletería está disponible en Tuboleta con los siguientes valores:

VIP – $40.000 (Acceso al terreno de juego + kit de picnic).

General – $20.000 (Graderías – Módulos del 120 al 127).

Abonados de la temporada 2025-2026 tendrán un 25 % de descuento en la boletería.

El evento contará además con activaciones de marca, Zona de niños, inflables y Concursos.