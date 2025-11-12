El Gran Malecón del Río acogerá el próximo fin de semana la segunda edición del Gran Premio Electrolit del Caribe 2025, evento que hace parte del campeonato Rotax Max Challenge Colombia de Karts.

Lea: Este sería el nuevo equipo de James Rodríguez para 2026

Serán más de 100 pilotos de karts nacionales e internacionales los que partiparán en el evento deportivo, que se realizará desde el viernes 14 hasta el domingo 16 de noviembre.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, destacó que la ciudad “vivirá el único circuito callejero de karts en Colombia”.

“Nuevamente, nuestro Gran Malecón del Río se llenará de deporte, velocidad y emoción. Este 14, 15 y 16 de noviembre recibiremos a más de 140 pilotos de distintas categorías y de 7 países, que llegarán con sus familias y equipos para disfrutar de esta gran fiesta. Apoyemos el deporte que se vive en nuestra ciudad. ¡Todos están invitados!”, publicó el mandatario local en su cuenta de X.

¡Barranquilla vivirá el único circuito callejero de karts en Colombia! Nuevamente, nuestro @Granmalecon_baq se llenará de deporte, velocidad y emoción. 👏🏼



Este 14, 15 y 16 de noviembre recibiremos a más de 140 pilotos de distintas categorías y de 7 países, que llegarán con sus… pic.twitter.com/QK3WWloKVY — Alejandro Char (@AlejandroChar) November 11, 2025

La Secretaría Distrital de Recreación y Deportes dio a conocer que el circuito, con una extensión de 900 metros, cumple con la normativa mundial del kartismo y está diseñado con 12 curvas y rectas largas, lo que permitirá a los pilotos alcanzar velocidades de hasta 115 km/h.

Lea: El Skatepark del Malecón del Río, una realidad que era clamor hace 23 años

También resaltó que este evento deportivo ha tenido un impacto positivo en la economía local al atraer a turistas de varias regiones de Colombia y de otros países.

El campeonato se disputará en diversas categorías que abarcan un amplio rango de edades, desde los más pequeños hasta los más experimentados. Los Baby Max, con niños entre los 4 y 8 años, serán protagonistas de la frescura y el entusiasmo infantil en la pista; mientras que los Micro Max (8 a 11 años) y Mini Max (9 a 14 años) mostrarán el talento en plena formación.

Lea: “Ojalá llegue el título, veo a un Junior muy unido y comprometido”: Teófilo Gutiérrez

También estarán presentes los Junior Max (12 a 16 años), Senior Max (a partir de los 14), DD2 Max y DD2 Elite (desde los 14 en adelante), además de los DD2 Super Master, categoría reservada para pilotos de 42 años en adelante. Cada división representa una oportunidad distinta de ver la pasión por el kartismo desde diferentes perspectivas generacionales.

Cada uno de estos pilotos compite por un lugar en el campeonato mundial de karts, que se celebrará en diciembre de este año en Bahréin, junto al icónico circuito de la Fórmula 1. La participación de cinco pilotos colombianos en este evento internacional está asegurada.