Como ya se conoce, el mediocampista colombiano James Rodríguez cerrará su etapa en el Club León de México al finalizar su contrato el 31 de diciembre de 2025, tras confirmarse que no hubo negociaciones para una renovación.

De esta forma, el jugador quedará como agente libre a partir del 1 de enero, abriendo una nueva página en su carrera.

Según el periodista especializado Fabrizio Romano, el jugador ya cuenta con varias ofertas en el exterior y su próximo destino estaría definido.

🚨🇨🇴 James Rodriguez will leave Leon and he’s available as free agent again for 2026.



Ready for new chapter after playing in Mexico… ahead of the World Cup with Colombia. pic.twitter.com/ANkq0FT8wV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 11, 2025

¿En qué equipo jugará James Rodríguez en el 2026?

Todo apunta a que James continuará su carrera en la Major League Soccer (MLS). De acuerdo con el periodista Sebastián Heredia, en el programa La FM Más Fútbol, el volante habría manifestado su deseo de radicarse en Florida, lo que deja como opciones principales a Inter Miami y Orlando City.

“James dijo que va a jugar en la MLS y que se radicaría en la Florida”, comentó Heredia, lo que ha generado expectativas sobre cuál de los dos equipos sería su destino.

Aunque Inter Miami sería la opción más llamativa, la presencia de Lionel Messi en el mismo rol que desempeña el colombiano reduce las posibilidades de un fichaje.

En cambio, Orlando City se perfila como el destino más viable, pues allí el jugador podría reencontrarse con compatriotas y contar con el respaldo del técnico Óscar Pareja, también colombiano.

En diálogo con Gol Caracol, Néstor Lorenzo destacó: “Queremos que compita, como lo viene haciendo. Su talento está intacto y necesitamos que tenga continuidad”.

De momento, James Rodríguez no se ha pronunciado ni ha dicho en qué equipo decidirá seguir su carrera.