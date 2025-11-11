Su popularidad está intacta. Teófilo Gutiérrez continúa gozando del cariño y reconocimiento de Junior por todos lados. En el estadio, donde corean su nombre para que Alfredo Arias lo ponga a jugar, y en cualquier rincón de Barranquilla es ídolo.

Leer también: José Cuenú, suspendido tres partidos tras su expulsión ante Fortaleza

Parece que ya está por encima del bien y el mal en el mundo rojiblanco. Eso quedó en evidencia una vez más durante una firma de autógrafos organizada por el club y algunos de sus patrocinadores, en el Centro Comercial Alegra, en el Suroriente de Baranquilla.

Teo y Yimmi Chará protagonizaron el evento, donde los aficionados podían llevarse una imagen y la rúbrica de los dos jugadores que conformaron aquella inolvidable dupla de 2017 conocida como ‘el Chateo’.

Teófilo Gutiérrez y Yimmi Chará firmaron autógrafos a hinchas del Junior en el Centro Comercial Alegra. pic.twitter.com/LUMICyGgNI — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) November 11, 2025

“Bueno, ‘el Chateo’ siempre ha estado, hay que esperar que en esta final nos conectemos muy bien, pero lo más importante es el equipo, y estamos clasificados, gracias a Dios, estamos con buena salud, con buena energía y alegría. Estamos en la fiesta, es lo más importante”, dijo un Teófilo sonriente y dichoso con la admiración que le profesaba la gente.

Leer también: Junior lanza abonos para los cuadrangulares semifinales de la Liga II-2025

El experimentado jugador tiene claro que la afición que lo idolatra le exige la undécima estrella al equipo.

Juliana Benav/El Heraldo Teófilo Gutiérrez estuvo muy asediado durante el evento realizado en el Centro Comercial Alegra.

“Sí, la gente de Barranquilla siempre se ilusiona con un título. Nosotros lo sabemos, hemos trabajado muy duro en este campeonato, y ojalá que llegue el título, con la ayuda de Dios. Lo estamos trabajando, no es fácil, pero veo al grupo muy unido, muy comprometido y eso es muy bueno, lo que se viene va a ser lindo”, auguró el delantero ‘made in’ Chinita.

Leer también: Independiente Medellín avanzó a la final de la Copa BetPlay 2025 tras eliminar a Envigado

En medio del evento, Gutiérrez consideró que Chará vienen teniendo un buen rendimiento deportivo y ejerciendo un liderazgo positivo como capitán.

“Felicitar a Yimmi porque está en un nivel muy bueno. Es el capitán del equipo y lo está haciendo muy bien”.