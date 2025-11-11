El Junior anunció oficialmente este martes la venta de abonos para los cuadrangulares semifinales de la Liga II-2025. A través de sus redes sociales, el equipo rojiblanco compartió un mensaje para su afición.

“¡El momento es ahora! Asegura tu puesto en las semifinales y acompaña al Tiburón en casa durante los cuadrangulares. Abónate en http://warena.co y vive los 3 partidos como debe ser… ¡TODOS JUNTOS! #VamosJunior”, escribió el equipo en sus cuentas de Instagram y X.

El abono incluye los tres partidos que el conjunto rojiblanco disputará como local en esta fase decisiva. Además, el equipo ofrece un descuento especial para los ‘hinchas fieles’, es decir, quienes estuvieron abonados durante la fase ‘Todos contra todos’.

Los precios establecidos de estos abonos para el público general son los siguientes:

Occidental alta y baja: $220.000

Oriental: $110.000

Norte y Sur: $66.000

Para los abonados anteriores (‘Hincha fiel’):

Occidental alta y baja: $200.000

Oriental: $100.000

Norte y Sur: $60.000

El club también dispuso un abono especial para niños, válido únicamente en las tribunas occidental y oriental. Los valores son los siguientes:

Occidental alta y baja: $110.000

Oriental: $55.000

Y en la modalidad ‘Hincha fiel’:

Occidental alta y baja: $100.000

Oriental: $50.000

Boletería para el duelo ante Atlético Nacional

Junior sacó a la venta, desde el pasado domingo, la boletería para el duelo de este jueves ante Atlético Nacional, en ‘el Metro’, correspondiente al cierre de la fase ‘Todos contra todos’ de la Liga II-2025.

Los precios son:

Occidental alta y baja: $100.000

Oriental: $50.000

Norte y Sur: $30.000