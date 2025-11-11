El Comité Disciplinario de la Dimayor impuso este martes una sanción ejemplar al defensor del Junior, José Cuenú, tras su expulsión en el compromiso que su equipo igualó 1–1 frente a Fortaleza, el pasado sábado, en Bogotá, por la jornada 19 de la Liga II-2025.

Leer también: Junior lanza abonos para los cuadrangulares semifinales de la Liga II-2025

El zaguero central recibió una suspensión de tres fechas y una multa económica cercana a los cuatro millones doscientos setenta mil pesos, decisión que se sustenta en el informe arbitral del juez José Ortiz.

El organismo rector argumentó que el jugador incurrió en “lenguaje ofensivo, grosero u obsceno” hacia la autoridad del encuentro, lo que constituye una falta grave dentro del reglamento disciplinario.

La acción que originó la sanción se produjo al minuto 30 del primer tiempo, cuando Cuenú cometió una infracción sobre el atacante Kelvin Flórez. Tras la amonestación con tarjeta amarilla, el futbolista protestó de forma vehemente la decisión, alegando que había tocado el balón, y su reclamo, subido de tono, motivó la expulsión directa por parte del árbitro.

La determinación deja al Junior sin uno de sus defensores centrales en un momento clave de la temporada. Cuenú no podrá estar presente en el encuentro de este jueves ante Atlético Nacional ni en los dos primeros compromisos de los cuadrangulares semifinales de la Liga II-2025.

Importante: Cucho Hernández fue intervenido para mejorar su respiración y estará unos días fuera de las canchas