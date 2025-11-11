El Independiente Medellín aseguró su paso a la final de la Copa BetPlay 2025 después de imponerse en el marcador ante Envigado FC, en una semifinal que finalizó 1-1 en el partido de vuelta.

Resumen de la jornada en la NBA: Cunningham se suma al recital de Wembanyama, Doncic y Giannis

Imponen fianza de 500.000 dólares a Luis Ortiz, arrestado por escándalo de apuestas

“Extrañamos mucho Barcelona; hablamos de la idea de volver ahí”: Lionel Messi

El conjunto dirigido por el “Poderoso de la montaña” ganó la serie por 2-1 en el agregado, haciendo posible así su clasificación al último encuentro del certamen.

Con este resultado, el Medellín disputará su quinta final en la historia de la Copa, torneo en el que ya ha levantado el título en tres oportunidades, igualando a Millonarios.

[Marcador final 🔴🔵]



Estamos en la final!!!



El Medallo igualó 1x1 en casa ante Envigado y consiguió la clasificación a la final de la Copa 2025.



⚽ D. Moreno #31 (38')#VamosMedellín #LatimosPorVos pic.twitter.com/avnNVaCT8L — DIM (@DIM_Oficial) November 11, 2025

Solo Atlético Nacional, con siete trofeos, supera esa marca. Asimismo, el DIM ha tenido una trayectoria destacada en esta copa, pues se coronó campeón por primera vez en 1981 ante el Deportivo Cali con un global de 4-1, perdió la final de 2017 frente al Junior, y volvió a brillar con el bicampeonato de 2019 y 2020, venciendo a Deportivo Cali y Deportes Tolima.

[ 🔴🔵] Nuestra nómina para esta noche de Copa en el Atanasio

Presentada por JFK Cooperativa Financiera pic.twitter.com/4RGdVLObtA — DIM (@DIM_Oficial) November 10, 2025

Ahora, el equipo antioqueño espera al ganador entre Atlético Nacional y América de Cali, que disputarán la otra semifinal el próximo 16 de noviembre, para conocer a su rival en la gran final.

Finales de Medellín en la Copa Betplay

Medellín 3-1 Deportivo Cali – Final – Ida – 1981

Deportivo Cali 1-1 Medellín - Final – Vuelta – 1981

Medellín 1-1 Junior - Final – Ida – 2017

Junior 2-0 Medellín - Final – Vuelta – 2017

Deportivo Cali 2-2 Medellín - Final – Ida – 2019

Medellín 2-1 Deportivo Cali –Final – Vuelta – 2019

Medellín 1-1 (5-4 p.n.) Tolima – Final – 2020