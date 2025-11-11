La justicia estadounidense impuso este lunes una fianza de 500.000 dólares al jugador de béisbol dominicano Luis Ortiz, lanzador de los Guardianes de Cleveland, arrestado este domingo por un escándalo de apuestas manipuladas.

Ortiz compareció ante una corte federal en Boston después de que una investigación desmantelara un sistema de apuestas manipuladas en el que el jugador de los Guardianes participó junto a su compañero y compatriota Emmanuel Clase.

Según las investigaciones anunciadas por la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York, Clase y Ortiz suministraron a los apostadores un aviso anticipado sobre los tipos de lanzamientos que harían y enviarían intencionalmente bolas en lugar de ‘strikes’ para asegurar apuestas exitosas.

Este sistema de corrupción, según la Fiscalía, provocó al menos 400.000 dólares de beneficios a los apostadores.

El juez concedió la libertad a Ortiz, pero le ordenó entregar su pasaporte, reducir sus viajes al Noreste y no tener contactos con potenciales víctimas o testigos, según informan los medios estadounidenses.