Cade Cunningham firmó este lunes un triple doble de 46 puntos para dirigir el sexto triunfo seguido de los sorprendentes Detroit Pistons y acaparó los focos de la NBA en una jornada marcada además por los 38 de Luka Doncic en Charlotte, los 37 puntos del francés Victor Wembanyama en Chicago y los 30 de Giannis Antetokounmpo en su cruce con Cooper Flagg.

Además, los Phoenix Suns consiguieron su cuarta victoria consecutiva con un 121-98 a los modestos New Orleans Pelicans, con 42 puntos y diez triples de Grayson Allen.

Fue una noche de remontadas en la NBA. Los Detroit Pistons consiguieron reponerse tras ir perdiendo por trece puntos en casa en el cuarto período contra los modestos Washington Wizards. Igualaron el partido y se lo llevaron en la prórroga para incrementar su balance a 9-2, el mejor del Este.

Detroit lleva siete victorias consecutivas, mientras que los Wizards apenas ganaron un encuentro de once este curso.

Cade Cunningham selló un triple doble de 46 puntos, doce rebotes y once asistencias y opacó los 42 puntos de CJ McCollum. Cunningham metió 19 de sus 46 puntos entre el cuarto período y la prórroga.

También remontaron los Bucks en su visita a los Dallas Mavericks, que llegaron a mandar 92-79 al principio del cuarto período. Giannis Antetokounmpo anotó 15 de sus 30 puntos, con ocho rebotes y seis asistencias, en los últimos doce minutos.

Los Bucks amargaron al novato de los Mavs Cooper Flagg, número uno absoluto en el último draft, que firmó 26 puntos, su mejor marca en la NBA.

Los Mavs son penúltimos en el Oeste con un balance de tres victorias y once derrotas.

Recital de Wemby y Doncic

Fue una gran noche para dos estrellas europeas de la liga como Wembanyama y Doncic. El francés destrozó a los Chicago Bulls con 37 puntos, 17 de ellos en el cuarto período y siete de ellos en el último minuto.

Los Spurs (8-3) tuvieron trece puntos de desventaja al arrancar el cuarto período, pero dieron la vuelta al marcador encomendados al pívot francés, que también capturó doce rebotes, repartió cinco asistencias y logró cinco tapones.

En Charlotte, Luka Doncic reactivó a los Lakers con 38 puntos (14 de 28 en tiros), seis rebotes y siete asistencias a su cuenta en 38 minutos en pista.

El esloveno había metido 22 puntos en la derrota sufrida en Atlanta, cuando JJ Redick le dejó en el banquillo en el último período con el encuentro ya sentenciado a favor de los Hawks.

Los angelinos afrontan esta gira por el Este de Estados Unidos sin LeBron James, que sigue sin debutar por molestias de ciática. Cuando se estrene, King James se convertirá, con 40 años, en el único en la historia de la NBA que ha jugado 23 temporadas.

Los Heat mantienen el invicto en casa

Los Heat prolongaron su invicto como local tras derrotar a los Cavaliers por 140-138 con un mate de Andrew Wiggins sobre la bocina, y se vengaron así de los que fueron sus verdugos en primera ronda de ‘playoffs’ en la temporada pasada.

Norman Powell (33 puntos y 8-19 en el tiro), Wiggins (23 puntos) y Jaime Jáquez Jr. (22 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias) fueron las principales bazas en ataque de los Heat, que no echaron de menos la baja por lesión de su pívot titular, Bam Adebayo, bien reemplazado por Kel’ el Ware (14 puntos y 20 rebotes).

Entre los demás resultados de la noche, los Minnesota Timberwolves doblegaron a los Utah Jazz (120-113) con 35 puntos de Anthony Edwards y 27 de Julius Randle.