La región Caribe mantendrá tres equipos en la primera división del fútbol colombiano. El descenso del Unión Magdalena parecía reducir la cantidad de representantes de esta zona del país en la máxima categoría de nuestro balompié, pero Jaguares ya garantizó el ascenso y el otro año, junto a Junior y Alianza Valledupar, llevarán la bandera de la Costa.

El cuadro cordobés, que ya se coronó campeón del primer torneo del año en la Primera B, empató este martes 2-2 ante el Cúcuta Deportivo, y se hizo inalcanzable en la reclasificación.

En la normativa del torneo de ascenso, asciende el equipo que alcanza los títulos de los dos torneos del año o, en su defecto, el que se impone en la serie de dos partidos entre el campeón del primer semestre y el campeón del segundo semestre.

¡Ascendimos, familia celeste! 🐆💙



Gracias a quienes creyeron en este proceso, a los que no dejaron de alentar ni un solo día. Oficialmente estamos de regreso en la primera división del fútbol colombiano.



¡A celebrar, que esto es de todos! ¡Vamos Jaguares! 🔥⚽🎉 pic.twitter.com/nohuKgT2hC — Jaguares de Córdoba (@JaguaresdeCord) November 11, 2025

El subcampeón de esa finalísima tiene que jugar una serie de dos compromisos contra el primero de la reclasificación para definir el segundo ascenso, pero si ese subcampeón es el mismo que lidera la ‘recla’, asciende automáticamente. Y esto último ya está asegurado por el conjunto felino.

Es el campeón del primer semestre y líder inalcanzable de la reclasificación por una campaña maravillosa de la mano del entrenador Álvaro Hernández.

Jaguares tomó el descenso como un impulso para empezar de nuevo. Mantuvo la base de la primera división y siguió con todo en la B. Nunca aflojó en su objetivo de retornar rápido a la máxima categoría.