La selección española inició con una sesión vespertina en la Ciudad del Fútbol la preparación de sus dos últimos partidos de la fase de clasificación al Mundial 2026, tras cerrar con perplejidad un nuevo capítulo de la pubalgia de Lamine Yamal, ya de vuelta a Barcelona tras un suceso que ha sentado mal dentro del cuerpo técnico y médico.

Luis de la Fuente, seleccionador español, pasó página de un capítulo que le ha sorprendido y le ha dejado incrédulo. Según informan a EFE fuentes federativas, nadie del Barcelona comunicó el tratamiento invasivo de radiofrecuencia en el pubis de Lamine Yamal, hasta que se le realizó al jugador en la mañana del lunes.

Tanto De la Fuente, como el director de la selección absoluta, Aitor Karanka, e incluso el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), habían realizado declaraciones tras la convocatoria del viernes de Lamine Yamal para los partidos ante Georgia y Turquía.

En el regreso de la joven estrella de 18 años a la selección, tras perderse los partidos de la ventana de octubre por pubalgia, todos habían asegurado que estaría bien cuidado y no se correría ningún riesgo con un jugador que ya tenía continuidad con el Barcelona y recuperaba su nivel, marcando en los tres últimos partidos.

La RFEF se pronunció

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, aseguró este martes que “no van a activar ninguna polémica” en relación al caso de Lamine Yamal.

La medida tomada, aseguran desde el ente federativo, es por el bien del jugador, que se sometió a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis la mañana del 10 de noviembre “sin comunicación previa a los servicios médicos de la selección”.

“Hay que cuidar al jugador. A veces hay circunstancias que se podían manejar mejor, pero es un jugador de club, de la selección y es importante para ambos. Hay que cuidarlo y esperar que se recupere bien. Son causas sobrevenidas y hay que actuar. No vamos a activar ninguna polémica. Lo importante es tenerlo en el club y la selección”, dijo Louzán, tras acudir al sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey.

España sumó la baja de Lamine Yamal a las de Dani Carvajal, Robin Le Normand, Rodri Hernández, Pedri o Nico Williams, todos ellos habituales titulares para De la Fuente, para los encuentros que cierran la fase de clasificación al Mundial 2026.

Con el regreso de Pablo Fornals, justo cuatro años después de su último partido con la absoluta, más los de Dean Huijsen, Fabián Ruiz y Fermín López, arrancó la selección española en una tarde fría en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas que calentaron con sus ánimos los aficionados que llenaron la grada del campo principal.

Los internacionales españoles estrenaron la nueva equipación de entrenamiento que lucirán en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. De color azul con la bandera de España en los hombros.

De la Fuente repartió cargas de trabajo en función del cansancio físico de sus jugadores, que comenzaron unidos en el calentamiento y los rondos, en las carreras cortas tras el paso por vallas. Los porteros David Raya y Álex Remiro pasaron a completar trabajo específico de portería, mientras que Unai Simón completaba una sesión de recuperación.