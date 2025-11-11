Luis de la Fuente, seleccionador español, reconoció con sorpresa tras desconvocar a Lamine Yamal para los dos últimos partidos de España en la fase de clasificación al Mundial 2026, que “nunca había vivido una situación” similar, con un internacional realizando un tratamiento el día de la concentración sin informar a los médicos de la selección.

“Son procedimientos que suceden al margen de la selección, es lo que pasa y hay que aceptarlo”, dijo De la Fuente en RNE tras el comunicado de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en el que informó de la marcha de la concentración de Lamina Yamal por someterse sin informar, a un “procedimiento invasivo de radiofrecuencia” en el pubis.

“Nunca había vivido una situación así, no creo que sea muy normal”, prosiguió De la Fuente. “Me sorprendió como a todos, no tienes noticias ni conoces ningún detalle, te lo cuentan y en temas de salud uno se queda sorprendido”, agregó.

La declaración del seleccionador se suma al sentimiento de “sorpresa” y “malestar” de la RFEF, expresado en el comunicado, en el que desconvoca a Lamine Yamal para los partidos ante Georgia y Turquía, y asegura que el tratamiento se realizó “sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección”, siendo necesario un reposo tras el mismo de entre siete y días.