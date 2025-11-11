Colombia contra Francia, Argentina ante México y el Brasil-Paraguay serán algunos de los duelos destacados de la ronda de dieciseisavos de final del Mundial sub-17 masculino de fútbol de Catar, que comienza este viernes tras el cierre de la fase de grupos.

Las selecciones de Burkina Faso, Uganda, Mali y México fueron las últimas en clasificarse en una jornada en la que 16 quedaron eliminadas y 32 confirmaron su pase a la primera ronda eliminatoria.

Dicha ronda de dieciseisavos dejó en el mismo lado del cuadro a Colombia, Argentina, México, Brasil, Paraguay y Francia (vigente subcampeona).

Argentinos, brasileños y franceses se clasificaron como primeros de grupo, la selección colombiana como segunda y Paraguay y México entre las ocho mejores terceras.

También destacan los encuentros entre Alemania, vigente campeona (2023), y Burkina Faso, así como el Venezuela-Corea del Sur y el Portugal-Bélgica.

Las que se quedaron en el camino tras la fase de grupos son: Bolivia, Nueva Caledonia, Emiratos Árabes Unidos, Fiyi, Haití, Costa de Marfil, El Salvador, Honduras, Tayikistán, Panamá, Chile y Nueva Zelanda (cuartas de grupo); Arabia Saudí, Indonesia, Catar y Costa Rica (peores terceras).

La primera fase concluyó con tres máximos goleadores, todos con cuatro tantos: el italiano Samuele Inacio, el belga Rene Mitongo y el checo Vit Skrkon.

Así quedaron los dieciseisavos de final

Argentina vs. México

Portugal vs. Bélgica

Suiza vs. Egipto

Irlanda vs. Canadá

Estados Unidos vs. Marruecos

Zambia vs. Mali

Brasil vs. Paraguay

Francia vs. Colombia

Austria vs. Túnez

Corea del Norte vs. Inglaterra

Venezuela vs. Corea del Sur

Japón vs. Sudáfrica

Italia vs. República Checa

Croacia vs. Uzbekistán

Senegal vs. Uganda

Alemania vs. Burkina Faso.