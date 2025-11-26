El Black Friday no solo revolucionó la tecnología y la moda sino que el sector aéreo se convirtió en el protagonista de la temporada con ofertas que parten desde $49.300 y rebajas que llegan hasta el 70% en vuelos nacionales e internacionales.

Avianca, LATAM, JetSMART y Wingo activaron campañas especiales que permiten planear viajes para 2025 y 2026 a precios muy buenos.

El Black Friday, originado en Estados Unidos como el arranque de la temporada navideña tras Acción de Gracias, evolucionó hasta convertirse en el mayor evento de descuentos global.

En Colombia, llegó de la mano del auge del comercio digital y rápidamente se posicionó como una semana clave para dinamizar sectores como tecnología, moda, turismo y entretenimiento. Hoy, las aerolíneas se han convertido en uno de los grandes atractivos del evento.

LATAM: tiquetes desde $70.200

LATAM activó tarifas bajas en su categoría Basic, ideal para quienes viajan solo con equipaje de mano. Entre las rutas con mejores precios se encuentran:

Pereira – Medellín

Bogotá – Armenia

Medellín – Cali

Las tarifas más económicas aplican para viajes con fechas flexibles entre enero y febrero de 2025. Además, la aerolínea recomienda evitar fines de semana y temporadas altas para obtener precios aún más bajos.

También se pueden sumar millas LATAM Pass o combinar vuelo + hotel para ampliar el ahorro.

Avianca: “Black Sale” con descuentos de hasta el 50%

Avianca lanzó una de las campañas más buenas del año, con tiquetes desde $79.900 en rutas nacionales y tarifas desde USD 66 para vuelos internacionales.

Rutas nacionales destacadas:

Bogotá – Medellín

Bogotá – Cali

Bogotá – Armenia y conexiones en el Eje Cafetero

Rutas internacionales:

Miami

Boston

Lima

Quito

Santiago de Chile

Ciudad de Guatemala

Asunción

La aerolínea enfatiza la importancia de comprar solo en canales oficiales para evitar estafas durante esta temporada.

La aerolínea enfatiza la importancia de comprar solo en canales oficiales para evitar estafas durante esta temporada.

JetSMART: Black SMART desde $49.300

JetSMART se posiciona como una de las opciones más económicas del Black Friday con precios que parten en $49.300 nacionales y $568.600 internacionales. Sus descuentos llegan a 70% en rutas dentro de Colombia.

Rutas nacionales:

Bogotá – Medellín

Medellín – Pereira

Cali – Medellín

Santa Marta

Montería

Internacionales:

Buenos Aires

Punta Cana

Lima

Cusco

Santiago de Chile

Las compras podrán realizarse hasta el 3 de diciembre. Los viajes aplican desde diciembre de 2025 hasta agosto de 2026, lo que permite planear escapadas a largo plazo y aprovechar tarifas de 2025 para viajes en 2026.

Wingo: Black Fly desde $53.000

Wingo también se suma con su campaña Black Fly, con rebajas en rutas nacionales desde $53.000 y vuelos internacionales desde USD 103.

Rutas nacionales en promoción:

Bogotá – Medellín

Bogotá – Cali

Bogotá – Barranquilla

Bogotá – Bucaramanga

Cali – Medellín

Rutas internacionales:

Ciudad de Panamá

Cancún

Punta Cana

La Habana

Las tarifas estarán disponibles hasta el 1 de diciembre, y los viajes podrán realizarse tanto en temporada de fin de año como durante el primer semestre de 2026.