La canciller Rosa Yolanda Villavicencio sostuvo un encuentro este miércoles con el Secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin, durante su visita al Vaticano.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el diálogo se centró en los 190 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y la Santa Sede.

Canciller aborda agenda bilateral con el Secretario de Estado de la Santa Sede

La Cancillería también informó que “la canciller resaltó el apoyo de la Santa Sede y la Iglesia Católica a la paz en Colombia”, al destacar el papel que estas instituciones han desempeñado en temas sociales de relevancia para el país.

Renglón seguido, la ministra de Relaciones Exteriores subrayó “las coincidencias de nuestro país con la Santa Sede en la promoción de la atención y el trato digno a la población migrante”, uno de los temas que aparece de manera reiterada en la agenda bilateral reciente.

No se compartieron otros detalles sobre el desarrollo del encuentro.