Un grupo de cinco madres de niños con enfermedades huérfanas se encadenó hace más de 24 horas a la EPS Emssanar, ubicada sobre la calle quinta en Cali, para exigir la atención y los insumos respectivos para tratar a su hijos, pues aseguran que desde hace más de un mes no reciben tratamiento.

Estas mujeres indicaron que de no recibir atención y respuesta a sus reclamos, van a continuar con la protesta e impedirán el ingreso a la sede.

Por ejemplo Noelba Morales, una de las madres que participa de la protesta, indicó a La FM que su hijo “padece un síndrome compulsivo, además está diagnosticado con síndrome de Down y veo que su salud se deteriora cada vez más. Estoy sin insumos desde hace seis meses; incluso, desde el 16 de octubre le quitaron a la enfermera que tenía asignada".

Morales asegura que la EPS no cuenta con el personal necesario para atender las necesidades de su pequeño.

Por su parte, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, manifestó que el departamento atraviesa una situación muy delicada, y hay riesgo principalmente para las EPS que se encuentran intervenidas.

“Hay una situación de prestación de servicios de salud caótica. Las redes de servicios no están contratadas por las EPS. En el Valle del Cauca ninguna de las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional, con un agente interventor puesto por la Superintendencia Nacional de Salud, tiene red de prestación de servicios”, añadió.

Asimismo, señaló que la red del departamento ha registrado una mayor demanda debido a la remisión de pacientes provenientes de departamentos como Putumayo, Nariño, Casanare y Cauca.