Como Maryuri Gaspar, de 34 años, fue identificada por las autoridades la mujer que murió tras una presunta discusión con su hija en el municipio de Dosquebradas, en el departamento de Risaralda.

Leer más: Feminicidio en Cartagena: Ella era la docente Beatriz Suárez, quien murió a manos de su expareja

El hecho de intolerancia se registró en una vivienda en el barrio Puerto Nuevo, de donde la mujer habría salido gravemente herida.

Según versiones preliminares, la mujer y su hija habrían protagonizado una discusión que se generó a eso de la 1:00 p.m., el pasado 24 de noviembre, al parecer, por cambiar la contraseña del wifi.

Lea además: Más de 500 mujeres se manifestaron frente a la Fiscalía en Bogotá para denunciar violencias machistas ignoradas por el Estado

Ante la gravedad de las heridas, la mujer fue trasladada hasta la sala de urgencia del hospital Santa Mónica, donde los médicos de turno confirmaron su deceso.

Por el momento, las autoridades recalcaron que los hechos que generaron la muerte de Maryuri Gaspar son materia de investigación.

Lea además: Revelan supuestos audios de Wilmar Mejía en los que presiona a oficiales para crear una “cortina de humo” y “salvar” al presidente Petro

De acuerdo con el medio local ‘La Patria’, la joven involucrada habría abandonado la casa después del suceso y actualmente las autoridades intentan dar con su paradero.