El Black Friday se convirtió en uno de los días más esperado por millones de personas en todo el mundo, que esperan esta ocasión para hacer sus compras de Navidad o, inclusive, planear sus vacaciones, ya que los tiquetes aéreos son la compra más recurrente este día.

Miles de establecimientos o negocios por internet alistan sus mejores ofertas para el Black Friday y potencializar sus ventas a través de llamativos descuentos. En Colombia, el comercio se alista con antelación para el alto volúmen de compradores y, por ende, un impacto económico positivo.

Y es que lo que comenzó en 1950 en Filadelfia como una jornada caótica por miles de personas que salían de compras luego del Día de Acción de Gracias se convirtió en una fecha global en la que millones de compradores esperan las tentativas ofertas. Además, se decidió que el Black Friday se realizara siempre en noviembre para poder ayudar a las empresas minoristas e impulsar las compras antes de diciembre, el mes en el que más se mueve la economía en varias partes del mundo.

“Una fecha comercial muy nueva pero prometedora, de gran posicionamiento entre las familias colombianas y entre los comerciantes. El 95% de quienes sondeamos dice que está muy familiarizado con esta celebración y que la va a aprovechar: compras de tecnología, moda, cosmética, viajes, en fin. Hay mucho entusiasmo entre los colombianos. Sorprende que la mayoría el 53% de quienes consultamos va a gastar más de $500.000 en estas fechas tan especiales”, aseguró Rafael España, director de Asuntos Económicos y Observatorio del Comercio de Fenalco.

¿Hasta cuándo va el Black Friday?

Si bien el día en el que inicia el Black Friday fue el viernes 28 de noviembre, la mayoría de comercios en Colombia decide extender sus llamativas ofertas todo el fin de semana y finalizarlas el próximo lunes 1 de diciembre, cuando se lleva a cabo el Cyber Monday .

Cada compañía o establecimiento decide si extiende durante el fin de semana o varios días la temporada de ofertas, que van desde el 10% y hasta el 70% de descuentos.

Por ejemplo, la multinacional Amazon anunció en su momento el Black Week en el país, que inició el pasado 20 de noviembre y finalizará el próximo lunes 1 de diciembre.

¿Qué es el Cybermonday?

El Cyberlunes, conocido mundialmente como Cyber Monday, se ha convertido en uno de los eventos más esperados por quienes prefieren comprar por internet.

Nació en 2005 en Estados Unidos como una estrategia para promover el comercio electrónico, y su éxito fue tan grande que rápidamente se extendió a varios países, incluido Colombia.

Es una fecha marcada en el calendario de los compradores digitales, quienes esperan ofertas especiales para cerrar el año con grandes adquisiciones.