El Cyberlunes, conocido mundialmente como Cyber Monday, se ha convertido en uno de los eventos más esperados por quienes prefieren comprar por internet.

Nació en 2005 en Estados Unidos como una estrategia para promover el comercio electrónico, y su éxito fue tan grande que rápidamente se extendió a varios países, incluido Colombia.

Es una fecha marcada en el calendario de los compradores digitales, quienes esperan ofertas especiales para cerrar el año con grandes adquisiciones.

En Colombia el Cyber Monday es el 1 de diciembre

El impacto del Cyberlunes en Colombia

En los últimos años, el Cyberlunes ha ganado terreno entre los consumidores colombianos. Lo que empezó como un complemento al Black Friday ahora es un evento independiente, con rebajas exclusivas pensadas especialmente para quienes compran en línea.

Durante esta jornada, varias marcas participan con descuentos en una amplia variedad de productos. La esencia del Cyberlunes es incentivar las compras digitales mediante promociones que solo están disponibles por internet. Ofrece comodidad porque no hay filas, aglomeraciones ni desplazamientos.

¿Cuándo se celebrará el Cyberlunes 2025 en Colombia?

El próximo Cyberlunes en Colombia tendrá lugar el 1 de diciembre de 2025. Será un día ideal para aprovechar ofertas especiales, renovar su tecnología o buscar ese dispositivo que llevas tiempo queriendo comprar. También podrá comprar los regalos de Navidad a un súper precio.

Diez consejos para hacer una compra exitosa en Cyber Monday

1. Haga una lista previa: Define qué necesitas realmente: tecnología, ropa, electrodomésticos, cursos, viajes. Así evita compras impulsivas.

2. Compare precios antes del día del evento: Muchas tiendas suben un poco los precios días antes para luego “bajarlos”. Usa comparadores o revisa el historial de precios para saber si el descuento es real.

3. Revise la reputación de la tienda: Compra solo en sitios oficiales o reconocidos. Chequea opiniones, redes sociales y si ofrecen métodos de pago seguros.

4. Active alertas y newsletters: Muchas marcas mandan cupones exclusivos por correo o liberan descuentos antes para suscriptores.

5. Use modos de pago seguros: Tarjetas virtuales, PayPal o billeteras electrónicas. Nunca ingreses datos en páginas sin candado de seguridad (https://).

6. Prepare sus datos antes de la hora de inicio: Crea cuentas, actualiza direcciones y guarda tus métodos de pago para comprar rápido antes de que se agoten.

7. Aproveche envíos gratis o combos: A veces el descuento no es tan grande, pero si incluye envío gratis, regalo o pack, termina siendo una mejor oferta.

8. Verifique políticas de devoluciones y garantías: Especialmente para ropa, tecnología y electrodomésticos. Evita sorpresas.

9. No compre desde WiFi públicas: Protege tus datos. Siempre usa tu red móvil o una conexión segura.

10. Defina un presupuesto: Decide cuánto estás dispuesto a gastar y respétalo. Muchas ofertas son tentadoras, pero no todas son necesarias.