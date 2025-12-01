Este lunes 1 de diciembre, con la llegada del Cyber Monday 2025, millones de usuarios se preparan para aprovechar rebajas y promociones exclusivas del comercio digital.
Nació Théo, el primogénito de Mariana Pajón y Vincent Pelluard
La Batalla de Gallos celebra en Buenos Aires dos décadas de ‘freestyle’
Lifetime vuelve a encender la temporada con su maratón navideño de 24 horas
Pero como todo no es color de rosa, estos eventos también trae consigo un incremento en intentos de estafa, por lo que extremar las medidas de seguridad es indispensable.
A continuación, le contamos cómo proteger sus datos, detectar engaños y comprar con confianza durante uno de los eventos de e-commerce más importantes del año.
Durante fechas de alto tráfico como el Cyber Monday, los ciberdelincuentes suelen recurrir a phishing, una técnica que consiste en enviar mensajes falsos suplantando a marcas reconocidas para obtener contraseñas o datos financieros.
Estos intentos pueden llegar vía correo electrónico, redes sociales, SMS, mensajería e incluso llamadas telefónicas.
Recomendaciones para no caer en estafas
- Evite abrir enlaces o descargar archivos de remitentes desconocidos.
- Comprueba siempre la URL del sitio web, verificando que esté escrita correctamente.
- Desconfíe de mensajes que generen urgencia o presión como: “¡Última oportunidad!” o “Oferta exclusiva por minutos”.
- No comparta datos personales en formularios sospechosos o que pidan información innecesaria, como profesión o referencias.
Antes de comprar, revisa la reputación del vendedor y analice las reseñas con ojo crítico. Si un sitio tiene únicamente comentarios exageradamente positivos o repetitivos, podría tratarse de reseñas manipuladas.
Asimismo, asegúrese de que la página utilice navegación segura (https) y cuente con el icono de candado. Evite guardar los datos de su tarjeta en plataformas que no uses regularmente.
Además, mantenga sus dispositivos actualizados y utilice contraseñas únicas, autenticación en dos pasos y, de ser posible, reconocimiento biométrico.
Así puede aprovechar las mejores ofertas en el Cyber Monday
- Compare precios entre tiendas y lee detalladamente los términos y condiciones.
- Conserve comprobantes, capturas de pantalla y correos de confirmación de compra.
- Revise previamente las políticas de devolución, garantía y reembolso del sitio.
- Evite compras desde dispositivos públicos o compartidos.