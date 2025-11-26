La empresa Canacol Energy anunció por medio de la Superintendencia Financiera de Colombia que tanto la compañía como ciertas de sus subsidiarias han presentado una solicitud de alivio al amparo del Capítulo 15 del Código de Quiebras de los Estados Unidos ante el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York.

“En conjunto con las peticiones, el representante extranjero solicitó alivio provisional y una suspensión de procesos para impedir acciones de acreedores mientras desarrolla un plan de arreglo conforme a las disposiciones de reestructuración de la CCAA”, sostuvo Canacol Energy.

En ese sentido, la petrolera explicó que las peticiones de alivio buscan el reconocimiento, como procedimiento principal extranjero, del proceso canadiense de la compañía iniciado bajo la Ley de acuerdos con acreedores de empresas o CCAA, ante la Tribunal del Banco del Rey de Alberta.

La CCAA es una ley federal en Canadá que permite a las compañías insolventes que califiquen reestructurar sus asuntos bajo la supervisión de la corte, con el objetivo de maximizar el valor para las partes interesadas y preservar las operaciones de la empresa.

Es de recordar que Canacol Energy, cuya acción se transa en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), había realizado una solicitud ante las autoridades de Canadá una orden de protección frente a sus acreedores. Esto ante los problemas financieros que viene afrontando la compañía.

La petrolera, que tiene operaciones en Colombia, señala que ellos enfrentan una inminente crisis de liquidez derivada de próximos pagos de intereses y capital bajo sus obligaciones de deuda; una decisión arbitral desfavorable en una reclamación presentada por VP Ingenergia que da lugar a un laudo arbitral por 22 millones de dólares estadounidenses en contra de ciertas subsidiarias de la compañía, una reducción en la producción de gas natural, y un incremento en las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar.