La Troja, icono musical de la ciudad, se convirtió la noche de este miércoles en la pasarela de Barranquilla es Moda, donde exaltaron el talento, la cultura y la creatividad que distinguen a los barranquilleros, reafirmando a Barranquilla como un referente de innovación y estilo a nivel nacional e internacional.

En un trabajo colaborativo con la marca ANTHIAS, del diseñador barranquillero Marco Emiliani, se diseñó una propuesta que buscó ofrecer una experiencia que rindiera homenaje a la esencia del Caribe y a la fuerza creativa de Barranquilla.

Durante la noche se presentó una pasarela que elevó la estética caribeña a través de siluetas contemporáneas y del talento local. El primer bloque, Noches del Trópico, exhibió una colección holiday caracterizada por colores sobrios, elegancia y brillo. Por su parte, el segundo, La Fiesta del Trópico, reveló la esperada cápsula de Carnavales 2026 de ANTHIAS, una propuesta vibrante que trasladó al público la energía y el espíritu festivo de Barranquilla.

Esta colección rindió homenaje a Barranquilla y exaltó la moda colaborativa, reuniendo a más de diez marcas y empresas que, con creatividad y trabajo en equipo, demostraron el talento y la identidad que hacen de Barranquilla una ciudad que está y seguirá de moda.

Cortesía

Además, contó con la participación como modelo de la reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández. Por su parte, Fausto Chatella fue el encargado de ponerle ritmo a la noche con su música y talento, una de las voces más auténticas y representativas de Barranquilla.

“Quisimos celebrar la moda reuniendo a la industria creativa de la ciudad en uno de los escenarios más emblemáticos de la cultura barranquillera: La Troja. Esta antesala a los días de pasarela de Barranquilla es Moda no es solo una fiesta, sino un homenaje al talento local y una demostración de lo que podemos lograr cuando la moda, la cultura, la música y la gastronomía se unen para inspirar y conectar a la ciudad. Es también una invitación a seguir trabajando juntos por el fortalecimiento de nuestra industria creativa”, afirmó Madelaine Certain, gerente de Proyectos Especiales de la Alcaldía de Barranquilla.

Entre los aliados que hicieron parte de esta propuesta se encuentran: La Troja (venue), Narcobollo (catering), Aguila (patrocinador) Paula Jassir (aliada marca), Artesanías del Atlántico (aliado marca – complementos), Efece (aliado marca – calzado), Laura Cepeda (aliado marca – calzado), Pietre Perline (aliado marca – accesorios), Atalí (aliado marca – accesorios), Text-uno (aliado textiles – backing), Merkabahs (aliado marca – agencia digital) y Gerar (aliada ilustradora local).

