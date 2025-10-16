El comediante Gerly Hassam Gómez Parra, conocido como Hassam, se encuentra hospitalizado y recibiendo atención médica especializada, según se conoció por medio de un comunicado difundido por su equipo de prensa en sus redes sociales en la mañana de este jueves 16 de octubre.

El video viral de la mujer de Torenza: ¿viajera en el tiempo o inteligencia artificial?

Los rumores sobre su estado de salud comenzaron cuando Hassam se ausentó en las emisiones más recientes del programa ‘Qué hay pa’ dañar’, que comparte con Valentina Taguado y Johana Velandia.

Ante la inquietud de sus seguidores, y teniendo en cuenta que Hassam ha tenido algunos episodios complicados de salud, su equipo decidió informar al respecto.

“Queremos informar a los medios de comunicación, seguidores y al público en general que Hassam se encuentra hospitalizado recibiendo atención médica", comienza el comunicado.

Sobre el estado de salud de Hassam, el comunicado señala que “es estable y está siendo monitoreado por un equipo profesional que ha indicado una evolución positiva”.

El comunicado finaliza que agradeciendo a las personas que se han preocupado por la evolución del comediante.

“Agradecemos profundamente las muestras de afecto, los mensajes de solidaridad y el respeto por su privacidad y la de su familia mientras continúa en recuperación”, concluye el mensaje.

Jóvenes obligaron a un perro a ingerir cerveza: identificaron a una de las agresoras

Las complicaciones que ha enfrentado Hassam

El comediante del programa ‘Qué hay pa’ daña’ ya había sido diagnosticado con mieloma múltiple hace seis años y había hecho todo su tratamiento.

Recientemente, manifestó que está sufriendo de una artrosis ‘post-quimio’.

“Derrotando la artrosis post-quimio”, dijo en un mensaje que compartió en su momento través de sus historias de Instagram. Vale mencionar que en el 2019, el comediante informó que tenía mieloma múltiple.

¿Qué es el mieloma múltiple?

El mieloma múltiple, un tipo de cáncer de las células plasmáticas, que se encuentran en la médula ósea y son un componente importante del sistema inmunitario.

Jery Sandoval preocupó a sus seguidores por extraño video que publicó en redes: “No parece normal”

La Organización Mundial de la Salud reveló que en 2019, alrededor de 528 millones de personas en todo el mundo tenían artrosis. Lo que representa un aumento del 113% desde 1990. Alrededor del 73% de las personas que la padecen son mayores de 55 años, y el 60% son mujeres.

Por eso, Hassam desde ese momento ha compartido su proceso de tratamiento, pero al parecer luego de tantos años, la quimioterapia hizo su efecto y le causó una enfermedad degenerativa.