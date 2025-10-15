Una misteriosa viajera que afirmaba venir de un país llamado Torenza desató una ola de teorías en redes sociales, luego de que circulara un video en el que era interrogada en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York.

La mujer aseguraba que su nación se encontraba en la región del Cáucaso, y mostraba un pasaporte oficial de Torenza, con hologramas, chips biométricos y sellos de ingreso a países reales.

En un video de escasos segundos, se ve a la mujer en el aeropuerto, pero según habría “desaparecido” sin dejar rastro. Se hizo viral rápidamente.

La mujer de Torenza

Esto alimentó especulaciones sobre universos paralelos, experimentos secretos y viajes interdimensionales.

Pero, expertos en verificación digital y análisis de contenido determinaron que tanto el pasaporte como la escena del aeropuerto fueron creaciones elaboradas con herramientas de inteligencia artificial (IA).

A lady who came from Torenza to USA were is that country found on the map 🤔🤔❓👇 pic.twitter.com/mAhn9eq1cV — 🇷 🇴 🇳 🇮 🇪™ ⚡✨ (@ramosronie262) October 13, 2025

Indicaron que no existe evidencia oficial del suceso ni del supuesto país de Torenza.

El caso del “Hombre de Taured”

Cuando apareció este caso, lo vincularon con el “Hombre de Taured”, una leyenda urbana de 1954 sobre un viajero que llegó al aeropuerto de Tokio con documentos de un país inexistente y desapareció misteriosamente.

- El hombre de Taured



En 1954, un hombre sospechoso aterrizó en el aeropuerto internacional de Tokio. Cuando los de seguridad comprobaron sus documentos y le pidieron que señalara su país en el mapa, señaló Andorra. Dijo que el nombre de su país era Taured, que existe desde hace pic.twitter.com/gLAPQaZZwv — 𝙧𝙚𝙙𝙧𝙪𝙢 💀 (@reedrum_) September 26, 2023

Igualmente, los expertos hicieron un llamado a los cibernautas no creer en noticias virales sin confirmar antes.