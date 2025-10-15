El capítulo de eliminación número 13 de MasterChef Celebrity Colombia 2025 fue un momento especial en la competencia porque celebraron los 10 años del formato en el país y la definición del esperado Top 10.

Los participantes que se enfrentaron en la prueba fueron David Sanín, Michelle Rouillard, Alejandra Ávila, Pichingo, Carolina Sabino, Luis Fernando Hoyos y Ricardo Vesga, quienes tuvieron que preparar un plato con caldo de costilla como ingrediente base.

Los concursantes tuvieron tres minutos para ingresar a la despensa y 60 minutos de preparación.

Todo fue difícil, pues algunos olvidaron ingredientes y tuvieron que sacrificar tiempo de cocción para recuperarlos, mientras que otros, como Alejandra Ávila, se mostraron visiblemente afectados por los nervios.

El jurado, integrado por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, observó de cerca cada movimiento.

Entre los platos más comentados de la noche estuvo “Escalones”, de David Sanín, un pescado rebosado en cerveza con quinua y pimentón.

Aunque la preparación fue bien recibida, el exceso de picante terminó por costarle caro.

Asimismo, Michelle Rouillard presentó “Mi mamá, mi inspiración”, un plato con cerdo y chontaduro que fue criticado por no cumplir con la textura de un velouté.

Le siguió Luis Fernando Hoyos, quien no logró convencer con “Un sueño emplatado”, considerado demasiado simple para el nivel de competencia.

Y por último, Carolina Sabino que brilló con su cazuela ecuatoriana “Cerrando ciclos y abriendo puertas”, recibiendo elogios del jurado, mientras que Ricardo Vesga sorprendió con una costilla teriyaki.

Tras la deliberación final, el jurado anunció que el eliminado del reto sería David Sanín.

Instagram canalrcn David Sanín fue el último eliminado de MasterChef Celebrity

Todos quedaron emocionados por la decisión. Luego, David se despidió de sus compañeros y le pidió a Pichingo que “se alzara con la victoria”.

Así quedó el Top 10 de MasterChef Celebrity 2025

El jurado confirmó los nombres de los 10 mejores participantes de la temporada: Valentina Taguado, Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, Patricia Grisales, Alejandra Ávila, Ricardo Vesga, Luis Fernando Hoyos, Raul Ocampo, Diego Alexander Gómez (Pichingo) y Michelle Rouillard.