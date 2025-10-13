La película ‘Caramelo’ ha logrado posicionarse el pasado fin de semana en el primer lugar de Netflix en Colombia.

Un vistazo al ídolo: La serie documental sobre Juan Gabriel, en Netflix, estrena su tráiler

Hermana de Karol G respondió a quienes la criticaron por usar una canción de Anuel AA: “la respeto y admiro”

Ella es Jimena Rugeles, la nueva pareja de Simón Brand, ex de Claudia Bahamón

Es una emotiva tragicomedia familiar dirigida por Diego Freitas, que cuenta la historia de Pedro Dantas, interpretado por Rafael Vitti, un joven chef lleno de sueños que se prepara para abrir su propio restaurante en São Paulo.

Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando recibe un diagnóstico médico que pone a prueba su fortaleza y su visión de la felicidad. En medio de la incertidumbre, un perro callejero de pelaje caramelo se cruza en su camino, transformando su vida.

‘Caramelo’ también ha sido celebrada por rendir homenaje a los populares “vira-lata caramelo”, los perros mestizos de color miel que se han convertido en un símbolo cultural de adopción y diversidad en Brasil.

Pero, para no hacer más spoiler, hay otras películas que también se han ganado los corazones de los colombianos y se han quedado con las otras posiciones.

Netflix 'Caramelo', la película número uno en Netflix Colombia

El Top 10 de Netflix Colombia

Caramelo: un chef brasileño encuentra consuelo y esperanza gracias a un perro callejero tras recibir un diagnóstico que cambia su vida.

Godzilla y Kong: el nuevo imperio, los titanes más famosos del cine se unen para enfrentar una amenaza oculta en las profundidades del planeta.

Lilo, mi amigo el cocodrilo: una historia sobre amistad, música y aceptación en la ciudad de Nueva York.

Las guerreras K-pop: tres estrellas del pop coreano compaginan la fama con una misión secreta para proteger a sus fans.

La máscara: el clásico del cine noventero sobre un hombre común que se transforma gracias a una misteriosa máscara.

Locamente millonarios: una comedia romántica ambientada en Singapur sobre amor, riqueza y choque cultural.

Scary Movie: la icónica parodia de terror que sigue haciendo reír a nuevas generaciones.

Sonic 3: La película: el veloz héroe azul enfrenta a su nuevo enemigo, Shadow, en una aventura de alto voltaje.

French Lover: una historia de amor en París entre un actor desencantado y una camarera con mala suerte.

El corazón de mi niña: un drama de acción sobre un padre que busca justicia tras un crimen que destruyó su familia.