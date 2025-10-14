El conglomerado Paramount Skydance, formado recientemente tras la unión de Paramount Global y Skydance Media, cerrarán varios canales de la marca MTV y la adquisición del medio digital The Free Press, fundado por la periodista Bari Weiss.

Después de más de cuatro décadas de historia, MTV dejará de emitir algunos de sus canales más reconocidos a partir del 31 de diciembre de 2025.

Las señales MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live finalizarán sus transmisiones en Reino Unido e Irlanda, y posteriormente en países como Francia, Alemania, Austria, Polonia, Hungría, Australia y Brasil.

🎸📺 MTV SE APAGA TRAS 44 AÑOS DE HISTORIA ⚡



El próximo 31 de diciembre de 2025, diremos adiós a una parte de la historia de la música moderna.

La cadena MTV, que revolucionó la forma de vivir la música desde su debut en 1981, pondrá fin a la emisión de sus canales musicales… pic.twitter.com/oq0iUtmItv — Mon® (@UnnaTuitera) October 13, 2025

Y es que la decisión marca el final de un ícono televisivo que transformó la forma de consumir música y cultura pop desde su debut el 1 de agosto de 1981.

El primer video musical que transmitieron fue “Video Killed the Radio Star” de The Buggles. Asimismo, MTV innovó con el formato de los VJ video jockeys, que presentaban videos musicales y noticias del mundo del entretenimiento.

UK le dice adiós a cinco señales de #MTV 😱

El cierre será este 31 de Diciembre ☠️

Adiós vaquero! 🤠 pic.twitter.com/PyFnTETkXv — UNIVERS (@UniversLA) October 9, 2025

Paramount Skydance Corporation le apuesta fuertemente por el streaming, a través de plataformas como Paramount+ y Pluto TV, y ha anunciado recortes presupuestarios, incluyendo un ajuste de 500 millones de dólares.

¿MTV no será transmitido en Colombia?

El canal principal MTV no dejará de transmitir, pero se mantendrá con realities.

Los usuarios le darán el último adiós este próximo 31 de diciembre de 2025 a más de 40 años de música y cultura a los otros canales de MTV.