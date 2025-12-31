Este 31 de diciembre, cuando el calendario marque el último día del 2025, se apagará definitivamente una de las señales más influyentes de la cultura pop contemporánea. MTV cerrará a nivel global sus canales musicales —MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live— sellando así el fin de la televisión musical lineal, un formato que durante más de cuatro décadas marcó la manera de descubrir, consumir y entender la música en el mundo.

La decisión corresponde a un cambio irreversible en los hábitos de consumo. Plataformas como YouTube, Spotify, TikTok e Instagram han desplazado la parrilla fija de la televisión por una experiencia inmediata, personalizada y permanente.

No se trata solo del cierre de unos canales. Es el final simbólico de una era en la que la música se esperaba, se programaba y se compartía colectivamente frente a una pantalla. Hoy, en tiempos de streaming, algoritmos y consumo inmediato, la experiencia musical se volvió individual, fragmentada y portátil. En pocas palabras se puede decir que ahora la música dejó de esperar horarios y conteos para permanecer en el bolsillo de cada usuario.

Cortesía Este fue el logo que identificó durante cuatro décadas al canal MTV.

El 1° de agosto de 1981, MTV abrió su señal al público con un lanzamiento que marcaría el inicio de una era que revolucionó la industria del entretenimiento.

El canal pisó fuerte con una apuesta disruptiva: ser el primero en transmitir videos musicales las 24 horas del día. No sorprende, entonces, que su primer videoclip en llegar a las pantallas fuese Video Killed the Radio Star de The Buggles. Su mayor revolución fue convertir los llamados “promos” de las bandas (creados inicialmente para evitar giras televisivas) en videoclips, un formato que se convirtió en el núcleo de su programación y transformó para siempre la industria musical.

Para Alberto Marchena Jr., experto en música, el cierre de MTV va mucho más allá de una decisión empresarial. “Es el punto final de la televisión musical lineal tal como la conocemos y también un síntoma de la desaparición gradual de la televisión por cable”, explica.

Agrega que MTV cambió en los años 80 la forma de descubrir la música. “Ya no era solo la radio o las discotiendas; era también la televisión. Fue un fenómeno cultural, no solo un canal”, recuerda Marchena.

Cortesía Michael Jackson recibió el premio honorífico MTV.

El canal también fue un laboratorio creativo. Desde Warhol TV, presentado por Andy Warhol, hasta espacios de animación como Liquid Television, MTV amplió el lenguaje audiovisual y se convirtió en un referente global, con expansiones como MTV Latino, que marcó a toda una generación en América Latina.

De los videoclips a los realities

Sin embargo, a finales de los años 90, tras la compra por parte de Viacom, MTV empezó a perder su identidad musical. “La música fue quedando en segundo plano y el canal se llenó de realities y formatos baratos. De Andy Warhol pasamos a Jersey Shore”, señala Marchena.

El golpe final llegó con la consolidación del streaming. “YouTube y TikTok ofrecen acceso inmediato y personalizado a la música, algo imposible de competir desde una parrilla fija”, añade.

Aunque la marca MTV no desaparecerá por completo (seguirá como sello cultural bajo el paraguas de Paramount–Skydance y a través de MTV Studios), el espíritu del canal musical ya es cosa del pasado.

El sueño de los artistas

Para los músicos, MTV fue durante décadas una vitrina definitiva. Así lo recuerda Johann Daccarett, tecladista de la banda barranquillera Los de Adentro.

“Era la fuente principal para descubrir nuevos artistas y, para nosotros como músicos, la vitrina más importante para mostrar la música. También era un termómetro de éxito: estar o no estar en MTV lo decía todo”.

Cortesía En 1999 Shakira grabó su primer álbum en vivo en MTV.

Aunque a la banda le tocó una etapa de transición, Daccarett recuerda con emoción haber logrado presencia en los conteos de MTV Latino. “Eso significaba todo, era un punto de referencia. Asombra que llegue a su fin, pero es parte de la evolución musical”.

Desde el periodismo musical, Ghilber Pimienta lamenta el cierre de lo que considera la cadena de videos más importante del mundo. “Con el cierre de MTV se apagan muchos sueños de artistas que pensaron ver su trabajo en esa pantalla. No es lo mismo un canal de reconocimiento mundial que subir un video a una plataforma digital”.

Pimienta también reconoce que MTV no logró adaptarse del todo al ecosistema digital posterior a la pandemia. Aun así, destaca su legado, especialmente para Colombia. “Allí vimos a los nuestros, como Shakira y Carlos Vives”.

Su vínculo con el canal es también personal. En los años 90, MTV fue inspiración directa para proyectos locales como Radiovideo y De Todo y Para Todos, programas que llevaron el formato de los videoclips a la televisión regional. “MTV era el referente para saber qué estaba sonando en el mundo”, recuerda.