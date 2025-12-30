Antes de que los pitos anuncien la llegada de un nuevo año, el Carnaval de la 44 se prepara para revelar al pueblo barranquillero una primera muestra de las agrupaciones musicales y artistas que engalanarán y armonizarán con sus melodías el show de coronación de los reyes centrales Sharon Hurtado y Luis Mauricio Aragón; y los reyes infantiles, Ashley Sofía Gómez y Germán Javier Palomino Montes.

El evento -que se realizará el 31 de enero de 2026 bajo el nombre: Barranquilla, la gran experiencia- tendrá como escenario principal la Plaza de la Paz. Allí se vivirá un espectáculo central con una puesta en escena integrada por más de mil bailarines, pertenecientes a danzas, disfraces, escuelas y comparsas que hacen parte viva de la Fiesta.

Cabe resaltar que inicialmente el evento esta previsto a realizarse en la Explanada de Puerta de Oro. Sin embargo, Édgar Blanco, director del Carnaval del Bordillo, destaca la importancia simbólica y cultural de este espacio para la coronación. “La Plaza de la Paz volverá a ser la protagonista de la coronación de los reyes del Carnaval de la 44, a partir de las 7:00 de la noche”.

Blanco recuerda que este escenario ha sido históricamente el corazón del evento. “De los 26 años de este maravilloso evento cultural, folclórico, patrimonial y musical, durante 23 hemos celebrado la coronación en la Plaza de la Paz. Solo en tres ocasiones no fue posible, debido a la pandemia y a las adecuaciones que se realizaban en el lugar, por lo que se trasladó a Siete Bocas. Durante más de dos décadas hemos logrado convocar a más de 15.000 personas, conquistando su alegría, integración y sano esparcimiento. Siempre hemos recibido felicitaciones de las autoridades por el excelente comportamiento del público”.

Desde este céntrico espacio público, los bordilleros y asistentes podrán disfrutar de una propuesta musical diversa, encabezada por el artista de música urbana Zaider, reconocido en la industria por fusionar ritmos como el reguetón, el afrobeat y la champeta.

A él se suma la agrupación dominicana La Familia André, que por décadas ha dejado huella entre melómanos y públicos diversos gracias a su mezcla de ritmos afroantillanos, jazz y rock.

El cartel lo completa Juan Piña, quien pondrá a bailar al público con letras cargadas de identidad caribeña; y la orquesta La Nómina del Pin, famosa por interpretar cumbia, salsa, porro y otros ritmos tradicionales del Caribe colombiano. Cabe destacar que estos artistas corresponden a los primeros confirmados del cartel musical.

Durante el mes de enero se anunciarán nuevas agrupaciones y solistas que completarán la programación y convertirán la coronación en una noche inolvidable de música, baile y celebración.

Finalmente, Édgar Blanco extiende un agradecimiento especial al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char; a Juan Carlos Ospino, secretario de Cultura Distrital; al gobernador del Atlántico, Eduardo Verano; y a la Secretaría de Cultura Departamental, por el respaldo institucional que ha permitido que este emblemático evento vuelva a realizarse en la Plaza de la Paz, uno de los escenarios más representativos de la ciudad.