La astróloga reconocida Mhoni Vidente dio sus predicciones y los números de la suerte para este miércoles 15 de octubre.
Señala que este día, sus decisiones, sus palabras y sus gestos van a ser decisivos para lo que quiere lograr, pues muestran lo que realmente siente.
Debe este día tiene que aprovechar su fortaleza porque está lleno de cambios que no se lo esperaban. Todo saldrá bien.
Aries
Tu impulso será fuerte hoy: aprovecha para avanzar en proyectos que requieren valentía. Pero no te precipites; revisa bien antes de actuar.
Números de la suerte: 2, 17, 28
Tauro
La paciencia te favorecerá. No intentes forzar situaciones: las mejores oportunidades vendrán con el tiempo.
Números de la suerte: 4, 15, 30
Géminis
La comunicación será tu aliada. Usa tus palabras con claridad para conectar o resolver asuntos pendientes.
Números de la suerte: 5, 19, 33
Cáncer
Hoy busca refugio en lo emocional y lo íntimo. Conversaciones profundas te darán claridad.
Números de la suerte: 3, 14, 26
Leo
Tu carisma se potencia: podrías atraer apoyo o reconocimiento si te expones con autenticidad.
Números de la suerte: 7, 21, 34
Virgo
Los detalles importan más de lo habitual. Enfócate en lo cotidiano y ordena lo pendiente para sentir alivio.
Números de la suerte: 8, 22, 31
Libra
Hoy tu sentido de la armonía te guía hacia decisiones equilibradas. Evita extremos.
Números de la suerte: 6, 18, 29
Escorpio
Intensidad emocional a flor de piel. Permítete sentir, pero cuida no dejarte consumir por ello.
Números de la suerte: 1, 23, 35
Sagitario
Tu optimismo te abre puertas. Una idea o proyecto que te parece lejano puede empezar a concretarse.
Números de la suerte: 9, 24, 32
Capricornio
La disciplina rinde hoy. Ser constante, aunque las cosas vayan lento, dará resultados.
Números de la suerte: 10, 20, 36
Acuario
Hoy tus ideas creativas tienen fuerza. No dudes en compartirlas: alguien podría alinearse contigo.
Números de la suerte: 11, 25, 27
Piscis
Tu sensibilidad y tu intuición estarán activas. Confía en lo que sientes para guiarte en decisiones afectivas.
Números de la suerte: 12, 16, 29