La astróloga reconocida Mhoni Vidente dio sus predicciones y los números de la suerte para este miércoles 15 de octubre.

Wendy Orozco mantiene vivo el legado de su padre, el cantante vallenato Rafael Orozco

Taylor Swift anuncia una docuserie de seis episodios y una nueva película concierto

Captan a Katy Perry y Justin Trudeau besándose en un yate: ¿relación confirmada?

Señala que este día, sus decisiones, sus palabras y sus gestos van a ser decisivos para lo que quiere lograr, pues muestran lo que realmente siente.

Debe este día tiene que aprovechar su fortaleza porque está lleno de cambios que no se lo esperaban. Todo saldrá bien.

Aries

Tu impulso será fuerte hoy: aprovecha para avanzar en proyectos que requieren valentía. Pero no te precipites; revisa bien antes de actuar.

Números de la suerte: 2, 17, 28

Tauro

La paciencia te favorecerá. No intentes forzar situaciones: las mejores oportunidades vendrán con el tiempo.

Números de la suerte: 4, 15, 30

Géminis

La comunicación será tu aliada. Usa tus palabras con claridad para conectar o resolver asuntos pendientes.

Números de la suerte: 5, 19, 33

Cáncer

Hoy busca refugio en lo emocional y lo íntimo. Conversaciones profundas te darán claridad.

Números de la suerte: 3, 14, 26

Leo

Tu carisma se potencia: podrías atraer apoyo o reconocimiento si te expones con autenticidad.

Números de la suerte: 7, 21, 34

Archivo Aries, tu impulso será fuerte hoy: aprovecha para avanzar en proyectos que requieren valentía. Pero no te precipites; revisa bien antes de actuar.

Virgo

Los detalles importan más de lo habitual. Enfócate en lo cotidiano y ordena lo pendiente para sentir alivio.

Números de la suerte: 8, 22, 31

Libra

Hoy tu sentido de la armonía te guía hacia decisiones equilibradas. Evita extremos.

Números de la suerte: 6, 18, 29

Escorpio

Intensidad emocional a flor de piel. Permítete sentir, pero cuida no dejarte consumir por ello.

Números de la suerte: 1, 23, 35

Sagitario

Tu optimismo te abre puertas. Una idea o proyecto que te parece lejano puede empezar a concretarse.

Números de la suerte: 9, 24, 32

Capricornio

La disciplina rinde hoy. Ser constante, aunque las cosas vayan lento, dará resultados.

Números de la suerte: 10, 20, 36

Acuario

Hoy tus ideas creativas tienen fuerza. No dudes en compartirlas: alguien podría alinearse contigo.

Números de la suerte: 11, 25, 27

Piscis

Tu sensibilidad y tu intuición estarán activas. Confía en lo que sientes para guiarte en decisiones afectivas.

Números de la suerte: 12, 16, 29