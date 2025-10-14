Un 11 de junio de 1992 se apagó una de las voces más importantes de la música vallenata como lo fue la de Rafael Orozco Maestre.

Orozco estaba en uno de los momentos más importante de su carrera, pues junto a Israel Romero, mejor conocido como el ‘Pollo Irra’, fundaron la agrupación El Binomio de Oro.

Fue el intérprete de múltiples canciones icono del vallenato como ‘Solo para ti, ‘Muere una flor’, y ‘Manantial de amor’. El cantante se casó Clara Elena Cabello Sarmiento el 5 de marzo de 1976, en la iglesia de Santa Bernardita de Barranquilla.

Cortesía Rafael Orozco e Israel Romero, El Binomio de Oro, leyendas de la música vallenata.

De su unión marital nacieron tres hijas: Wendy Yurany Orozco Cabello, Kelly Johanna Orozco Cabello y Loraine Orozco Cabello, quienes siempre lo recuerdan junto a su madre en redes sociales.

Ellas se han encargado de mantener en alto el nombre, recordándolo como un artista excelente, padre y esposo. Su admiración es tan profunda que cada cumpleaños es un post obligatorio en donde muestran las fotografías que quedaron plasmadas en papel, pero también en sus corazones.

Rafael Orozco junto a sus hijas Wendy Yurany Orozco Cabello, Kelly Johanna Orozco Cabello y Loraine Orozco Cabello.

Aunque no se conoce mucho de la vida pública de las hijas de Rafael Orozco, siempre están en los corazones de los seguidores de su padre, quienes siempre la recuerdan.

Su hija Wendy se ha desempeñado profesionalmente en el ámbito de la comunicación y las relaciones públicas, construyendo una carrera independiente que combina su experiencia profesional con la memoria cultural de su padre.

Aunque no se dedica a la música, como sí lo ha hecho su hermana Kelly Orozco, Wendy ha contribuido a preservar la imagen del recordado vocalista de El Binomio de Oro de América mediante la divulgación de material inédito, relatos familiares y testimonios personales compartidos en medios.

Su labor se centra en humanizar la figura de Rafael Orozco, mostrando aspectos poco conocidos del artista, como su vida familiar y su papel como padre y esposo.

Ella quiere lograr con este enfoque, que no se pierda el vínculo emocional entre los seguidores del cantante y la historia detrás del ídolo.

Junto a su madre y hermanas, Wendy ha impulsado diversas iniciativas destinadas a proteger y difundir el legado cultural de Orozco.

En reconocimiento a esa trayectoria, el Festival de la Leyenda Vallenata anunció que en 2026 rendirá un homenaje especial a Rafael Orozco, Israel Romero y El Binomio de Oro de América durante su 59ª edición, programada del 29 de abril al 2 de mayo en Valledupar.

El tributo busca exaltar el aporte de estas figuras a la historia del género y a la consolidación de la música vallenata en Colombia y el exterior.

Suministrada a EL HERALDO Develan afiche del 59 Festival Vallenato en homenaje a Israel Romero y Rafael Orozco

Se espera que tanto sus hijas como su esposa se encuentren en el homenaje.