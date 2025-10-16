Un nuevo caso de maltrato animal fue dado a conocer a través de redes sociales. En Chihuahua, México, un grupo de jóvenes registró en video el momento que en obligan a un perrito callejero a ingerir licor, mientras lo paseaban en un vehículo.

En las imágenes se observa como una de las jóvenes, que estaba sentada en el asiento del copiloto, sujeta al canino por el cuello para inmovilizarlo y con su otra mano le presiona el hocico para que ingrese la bebida embriagante, que en este caso se evidencia se trata de una cerveza.

Redes sociales

En el video se puede ver a tres mujeres y un hombre, quienes se burlan al ver al pobre animal desconcertado y con miedo.

Tras cometer el hecho, la grabación fue publicada en redes sociales, por lo que en cuestión de segundos generó repudio entre los usuarios, quienes lamentaban lo que le había sucedido al perrito.

Asimismo, activistas y organizaciones de protección animal exigieron a las autoridades mexicanas una investigación para identificar a los agresores e imponen las sanciones correspondientes.

Por su parte, la Universidad Pedagógica de Chihuahua publicó un comunicado en el que asegura haber identificado a la presunta agresora como una de sus estudiantes.

“La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua reprueba de manera enérgica cualquier acto de maltrato animal y reitera su compromiso con la formación ética, la empatía y el respeto hacia todos los seres vivos”, se lee en el comunicado.

Ahora la institución estudia si los demás ocupantes del vehículo también hacer parte de la comunidad estudiantil.