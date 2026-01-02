El Gobierno Nacional, luego del decreto de emergencia económica, puso en marcha otra serie de medidas para recaudar impuestos. Esto incluye impuestos sobre licores, vinos, aperitivos y similares de un 19 %.

La medida también incluye un impuesto al consumo. Se cobrará $750 por cada grado de alcohol en una botella de 750 mililitros y un incremento del 30 % sobre el precio de venta al público, antes de impuestos. Es decir, el alcohol que tenga más grados será más caro y tendrá un mayor impuesto.

Para defender esto, tanto el Ministerio de Hacienda como el mismo presidente Gustavo Petro han argumentado que el alcohol genera afectaciones en la salud y es causa de muertes en el país, como las de accidentes de tránsito o lesiones personales.

“El consumo de alcohol genera externalidades negativas significativas sobre la salud y los sistemas sanitarios”, se lee en el decreto, que también cita a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que estima que el alcohol es responsable de alrededor de 2,6 millones de muertes al año, lo que equivale al 4,7 % de la carga mundial de morbilidad y mortalidad. “El consumo de alcohol no solo afecta la salud de la población, sino que también genera impactos negativos en las finanzas públicas, la pobreza, la violencia, entre otros desenlaces no deseados”, se lee.

Sobre esto, el presidente Petro señaló en un mensaje en X: “¿Cómo así que no hay que castigar el alcohol cuando es la droga que más produce muertes y daños en los presupuestos de salud? Menos alcohol en las personas y en la sociedad es productivo y beneficioso para la vida. Aquí no se trata de recaudar más, sino de consumir menos; el ingreso que sobra por consumir menos alcohol no va al Estado, sino a un mejor vivir de la familia”.

Sin embargo, el Gobierno dejó por fuera de los impuestos a la cerveza. Lo que hace contraste con el argumento de salud pública, pues esta bebida representa el 95 % del consumo de alcohol en Colombia.

La cerveza no solo es la bebida alcohólica más consumida en el país, sino que es la más accesible. De acuerdo a un estudio de PROESA, citado por El Espectador, la cerveza se ha convertido en un producto cada vez más barato con el pasar de los años.

Esta tendencia, según indica el estudio, viene desde los años 2000. Además, señala que el consumo de alcohol per cápita (APC, por sus siglas en inglés) en Colombia es impulsado por la cerveza y no por otras bebidas con alcohol.

Así las cosas, el argumento de salud pública del Gobierno en cuanto a los impuestos al alcohol se contradice al dejar por fuera a la cerveza.