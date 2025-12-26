Un duro golpe al contrabando que afecta las finanzas del departamento de Sucre propinaron en las últimas horas las autoridades al incautarse de 60 mil unidades de cerveza.

La mercancía, correspondiente a latas de Águila Light de 260 Ml, está avaluada en cerca de 60 millones de pesos.

La incautación se produjo en un puesto de control instalado por las unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en la Troncal de Occidente, a su paso por El Bongo.

La mercancía era transportada en un camión cuyo conductor no portaba la documentación que acreditara su procedencia y legalidad, es decir, la tornaguía y la factura electrónica y/o física.

El producto incautado fue dejado a disposición de la Subsecretaría Tributaria de Sucre donde adelantarán el proceso sancionatorio administrativo.