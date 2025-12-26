Tras las celebraciones de la Navidad y Nochebuena en el departamento de Sucre se registraron varios delitos, pero algunos, como las lesiones personales, que suelen dispararse, en esta ocasión disminuyeron.

De acuerdo con el reporte entregado por el coronel Aimer Fredy Alonso Triana, comandante de la Policía en Sucre, en esta oportunidad hubo 5 casos de lesiones personales, lo que representa una disminución de 9 casos frente al mismo período del año anterior, equivalente a una reducción del 45%.

A su vez reporta la captura de seis personas por diferentes delitos, entre ellas una en flagrancia por el delito de homicidio, dos más en flagrancia por porte de armas de fuego y una en flagrancia por acto sexual con menor de 14 años.

Así mismo, durante la Nochebuena las unidades de la Policía de Sucre incautación un arma de fuego y 14 cortopunzantes, evitando con ello la ocurrencia de hechos que pudieran poner en riesgo la vida y la integridad de los ciudadanos.

Movilidad

En lo que respecta a la movilidad, para estas fiestas transitaron por las vías nacionales, a su paso por Sucre, 20.035 vehículos.

Impusieron 12 comparendos, principalmente por embriaguez, exceso de velocidad y sobrecupo.

A través de la línea de emergencia 123 la Policía atendió 174 llamadas, de las cuales 55 estuvieron relacionadas con alteración de la tranquilidad y el uso indebido de pólvora de la que incautaron en dos días 15 kilos.

Cortesía Policía de Sucre

Y, como resultado de la mediación policial, impusieron 8 comparendos por comportamientos como riñas, manipulación de pólvora e irrespeto a la autoridad.

Destaca el oficial que no hubo casos de intoxicación por licor adulterado gracias a la ejecución de planes de control, enfocados en la protección de la salud y la vida de los ciciudadanos, que son los principales ejes del plan “Navidad con Propósito” que la institución ejecuta a nivel nacional.

Más de 1.500 uniformados de la Policía trabajan para proteger la vida, preservar la convivencia y acompañar a las familias sucreñas durante las celebraciones de esta época del año.