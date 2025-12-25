La Policía Nacional en el departamento de La Guajira dio a conocer que a través del plan ‘Navidad con Propósito’, con el despliegue de más 1.100 uniformados lograron la reducción de delitos, lo que les permite informar que durante la Noche Buena, no hubo homicidios en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se registraron seis casos. Las lesiones personales también presentaron una tendencia a la baja, registrándose únicamente tres casos.

Asimismo mediante operativos de control y disuasión fueron capturadas siete personas: dos por homicidio, dos por tráfico de estupefacientes, una por porte ilegal de armas de fuego, una por violencia intrafamiliar y una por orden judicial.

Fueron incautadas dos armas de fuego ilegales, tres armas traumáticas, 14 armas cortopunzantes, 200 dosis de marihuana, y 31 dosis de base de coca. Realizaron 12 actividades de prevención y seis de control orientadas a la protección de niños, niñas y adolescentes, imponiéndose tres comparendos por comportamientos que afectaban su integridad.

Por su parte, la Dirección de Tránsito y Transporte indicó que se movilizaron 6.720 vehículos por los corredores viales de La Guajira. Se registró un accidente de tránsito, con dos personas lesionadas, lo que representa una reducción en siniestros viales frente al mismo periodo de 2024.

En materia de control, impusieron 23 comparendos por infracciones a las normas de tránsito.

Paralelamente, la Policía Nacional atendió 47 llamadas a la línea 123, relacionadas principalmente con el uso indebido de pólvora, alteración de la tranquilidad y comportamientos contrarios a la convivencia. Como resultado de la mediación policial, se impusieron más de 79 comparendos por riñas, además de sanciones por ruidos molestos, afectación a la tranquilidad y conductas contrarias a la actividad económica.

En cuanto al control de licores adulterados, indicaron que no se han registrado casos por intoxicación, al mismo tiempo que han incautado 241 botellas de licor adulterado y de contrabando.

Cero quemados con pólvora

En la Noche de Navidad, el departamento de La Guajira, no registró personas quemadas por pólvora, como resultado de los controles de prevención, logrando la incautación de 261 kilogramos de pólvora.

“Estos resultados son producto del compromiso y la entrega de nuestros hombres y mujeres policías, quienes trabajaron de manera permanente para proteger la vida, la convivencia y permitir que las familias guajiras celebraran una Navidad tranquila y segura”, manifestó , comandante del Departamento de Policía Guajira (e), teniente coronel, Héctor Gerardo Daza Narváez.