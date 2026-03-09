La Policía Nacional de Colombia entregó el balance de los operativos realizados durante el fin de semana en Barranquilla y su área metropolitana, en el marco de las estrategias para fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana.

De acuerdo con el informe oficial, durante las labores de patrullaje, control y verificación de antecedentes fueron capturadas 35 personas por diferentes delitos.

De estas, 30 fueron detenidas en flagrancia y cinco mediante orden judicial.

En materia de incautaciones, las autoridades reportaron el decomiso de cuatro armas de fuego y 61 armas blancas, elementos que representaban un riesgo para la seguridad y que fueron retirados de circulación en distintos sectores de la ciudad.

Asimismo, en el desarrollo de operativos contra el hurto se logró la recuperación de un vehículo y tres motocicletas que habían sido reportados como robados.

En cuanto a la atención ciudadana, el Centro Automático de Despacho (CAD) recibió 6.620 llamadas, entre las cuales 360 estuvieron relacionadas con riñas y 188 por alteraciones a la tranquilidad, situaciones que fueron atendidas por las unidades policiales.

Durante los controles para garantizar la convivencia también se impusieron 510 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia contemplados en la Ley 1801 de 2016, mientras que 116 personas fueron trasladadas a la Unidad de Convivencia y Justicia (UCJ) por alteraciones al orden público.

Las autoridades indicaron que continuarán desplegando planes preventivos y operativos en la ciudad y reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123 o la Línea Contra el Crimen 317 896 5523.